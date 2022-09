Salvatore Liggeri racconta in un libro il suo viaggio in Tibet

Dall’Europa al monastero tibetano: il viaggio del giovane Salvatore Liggeri diventa un libro, con i dettagli della sua avventura spirituale, disponibile negli store online

La pandemia ed i vari lockdown hanno creato profonde ferite e disagi nelle popolazioni di tutto il mondo. A pensare di alleviare un po’ la tensione ci ha pensato Salvatore Liggeri, giovane di origini siciliane cresciuto in Toscana, dove attualmente risiede, nella città di San Miniato, provincia di Pisa, che ha intrapreso nell’autunno del 2021 un vero e proprio viaggio spirituale che lo ha portato a convivere a stretto contatto con i monaci tibetani, presso uno dei centri buddisti più importanti d’Europa.

Dal primo lockdown a oggi Salvatore, che ha 29 anni, ha vissuto in molti Paesi europei per dieci anni, e ha pubblicato già due libri, ha avviato una campagna di sensibilizzazione attraverso i social sui drammi psicologici che la pandemia ha causato alla popolazione, supportando la sua community “Condividere Felicità“, che conta migliaia di membri attivi da tutta Italia, attraverso delle dirette Facebook. Non contento, ha voluto compiere un ennesimo viaggio, questa volta però proprio vicino casa sua, in Provincia di Pisa, presso uno dei monasteri del buddismo tibetano tra i più grandi d’Europa.

Salvatore ha vissuto lì da settembre a ottobre per ben 30 giorni a stretto contatto con i monaci tibetani, svolgendo attività di volontariato e prendendosi cura dell’istituto insieme ad altri giovani. “Mi sono ispirato nella ricerca spirituale a Tiziano Terzani, il famoso giornalista e scrittore toscano“, racconta Liggeri, che ha annunciato di aver pubblicato un libro ispirato all’esperienza vissuta al monastero intitolato “A due passi dal Tibet“, con la prefazione di Simone Ruscetta, speaker storico di Radio Bruno “Libro scritto anche per supportare psicologicamente tante persone che stanno soffrendo a causa della pandemia“, conclude Liggeri. Il libro, con i dettagli della sua avventura spirituale, è disponibile negli store online e si può acquistare tramite il link https://www.amazon.it/due-passi-dal-Tibet-tibetani-ebook/dp/B09RGKYLXQ Per maggiori informazioni sull’autore ed i suoi scritti si può visitare il blog di Salvatore Liggeri all’indirizzo www.poetiestinti.com.