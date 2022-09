Raj e DK stringono una partnership creativa con Netflix

Il dinamico duo formato da Raj e DK stringe una partnership creativa con Netflix: realizzeranno i loro prossimi progetti tramite la loro società D2R Films

Gli eclettici cineasti Raj Nidimoru e Krishna DK stringono un’entusiasmante partnership creativa pluriennale con Netflix. Raj e DK realizzeranno e produrranno i loro prossimi progetti per Netflix tramite la loro società D2R Films.

Con uno straordinario catalogo all’attivo di film cult, campioni d’incassi e serie di qualità, Raj e DK fanno sicuramente parte del firmamento degli ideatori di miglior qualità e maggior successo dell’India. Questo duo dinamico si distingue per la fusione di generi diversi a cui infonde uno stile originale, creando storie straordinarie acclamate dalla critica e di grande successo commerciale.

Riguardo ai particolari dell’accordo, Monika Shergill, VP-Content di Netflix India, spiega: “Raj e DK rappresentano una delle voci creative più originali del paese. Oltre ad avere uno stile narrativo unico e geniale, sono anche una società molto prolifica. Siamo entusiasti di approfondire il rapporto con loro tramite un accordo pluriennale che offrirà intrattenimento impareggiabile agli abbonati di Netflix in tutto il mondo”.

Raj e DK spiegano: “Netflix è una società pioniera nel campo dello streaming, che offre sostegno assoluto e appassionato alla realizzazione di film e ai cineasti. Non vediamo l’ora di creare storie importanti e uniche, per portare la narrativa verso spazi nuovi ed esaltanti”. Raj e DK faranno anche da showrunner e registi per la serie thriller comica in lavorazione per Netflix Guns & Gulaabs, una storia che parla di amore e innocenza in un modo dominato dal crimine e un racconto nostalgico delle “prime volte”: dal primo amore al primo omicidio. Il duo ha inoltre prodotto uno dei film più amati e più osannati dalla critica dell’anno scorso: il film in Telugu , disponibile su Netflix.