Previsioni meteo 13 settembre 2022: caldo in aumento

Le previsioni meteo di oggi, martedì 13 settembre 2022: ondata di caldo africano sull’Italia, al meridione si potranno raggiungere anche i +40°C

Condizioni meteo all’insegna della stabilità sull’Italia in questo inizio di settimana. Le correnti più fresche e instabili di natura atlantica hanno definitivamente abbandonato lo Stivale, traslando verso il settore balcanico e favorendo l’estensione di un’onda mobile prefrontale africana sul Mediterraneo centrale e, di conseguenza, sulla nostra Penisola. Nella giornata di oggi avremo dunque tempo stabile da Nord a Sud e temperature in aumento. Fortunatamente, questa ondata di caldo fuori stagione sarà di breve durata.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS le temperature torneranno ad aumentare sulle regioni centro-meridionali, dove non si escludono picchi fino a +38°C, soprattutto nelle pianure interne del foggiano, della Calabria e delle Isole Maggiori. In Sardegna in particolare, non sono esclusi valori termici fino addirittura localmente i +40°C nella giornata di mercoledì 14 settembre, mentre sulle pianure interne del Centro le colonnine di mercurio si fermeranno al più ai +32/+33°C. Poi, tra giovedì e venerdì, è atteso il ritorno delle perturbazioni e delle piogge che interesseranno, in una prima fase, soprattutto le regioni del Nord e del Centro.

Intanto per oggi, martedì 13 settembre 2022, al Nord Italia al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con cieli soleggiati su tutti i settori. In serata tempo stabile con ancora cieli sereni o poco nuvolosi. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli del tutto soleggiati. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con ampi spazi di sereno ovunque. In serata non sono previste variazioni di rilievo, con tempo asciutto ed assenza di nuvolosità. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi, locali addensamenti sulla Sardegna. Al pomeriggio ancora cieli soleggiati su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Temperature minime e massime in aumento su tutte le regioni.

