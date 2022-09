La cantautrice Dicia7 torna con il brano “Estathé”

E’ su tutti i circuiti radiofonici italiani e online sui principali digital stores il nuovo singolo di Dicia7 dal titolo “Estathé”

“Estathé”, come si può intuire dal titolo stesso, è una canzone leggera che parla comunque di un rapporto d’amore, visto in una veste “estiva” dove i protagonisti sono paragonati metaforicamente a due cubetti di ghiaccio dentro la nota bevanda. Lei sente la mancanza di lui e non è vero che riesce a nasconderlo bene, ma nonostante questo Roberta (che ha scritto di suo pugno il testo) si lascia andare e nasconde tutto in una scatola….. come a dire “…ci vediamo a Settembre…”, mandando un messaggio che invita ad un agire “diverso”, più free e libero, che invita a divertirsi e a lasciarsi per un po’ i pesi alle spalle, ritrovando la spensieratezza perduta. Assaporare il relax regalato dal mare e dalle onde, che spinge ad essere per una volta in ritardo anche se tutti sembrano in anticipo!

Il sound del brano parte da un’introduzione con le note del pianoforte e ci conduce al mood che ispira al relax, incalzato poco dopo dal ritmo costante scandito dall’intensa e particolare articolazione della voce di Roberta.

Roberta inizia a scrivere le sue prime canzoni a 15 anni, esplorando fin da subito diversi generi. Frequenta alcuni master di scrittura e canto per completare la sua formazione artistica, partecipando allo stesso tempo a vari concorsi ed esibizioni “live” sul territorio nazionale.

Dicia7 è un’artista vulcanica, pronta sempre a nuove sfide ed attenta a nuove idee e stimoli, sempre fedele però al suo stile dove la sua voce un po’ roca e modulare fa la differenza.