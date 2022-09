Poter contare su difese immunitarie forti e reattive è fondamentale per il nostro benessere psico-fisico; ma fra tanti integratori per il sistema immunitario, la scelta è tutt’altro che semplice.

Quando passi in rassegna gli scaffali dei negozi o lanci una ricerca sul web, ti trovi davanti una miriade di opzioni. Come capire quali sono i migliori integratori per il sistema immunitario di adulti e bambini? Lo scopriamo in questo articolo parlando di:

Integratori per il sistema immunitario naturali o sintetici, ha importanza?

Vitamina C l’alleata storica del sistema immunitario

L’unione fa la forza: Vitamine D, K, E per le difese immunitarie

Integratori per il sistema immunitario dei più piccoli

Integratori di Glutatione e Quercetina per difese alte

I migliori integratori per il sistema immunitario li riconosci così

Integratori per il sistema immunitario naturali o sintetici, ha importanza?

Sì, ce l’ha. Se fino ad oggi pensavi che gli integratori per il sistema immunitario a base di ingredienti naturali fossero solo una moda, beh, dovrai ricrederti.

Infatti, studi1,2 internazionali suggeriscono che i principi attivi naturali siano più facilmente assorbibili rispetto a quelli sintetici.

Prendiamo l’esempio delle vitamine naturali: il nostro organismo le percepisce affini e le assorbe facilmente. Le vitamine sintetiche invece, per quanto “abili” nel copiare quelle naturali, non riescono a eguagliarle e non saranno mai “le preferite” dal nostro organismo.

In questo studio3 clinico pubblicato su The American Journey of Clinical Nutrition, si è cercato di determinare se l’acido ascorbico (vitamina C) sintetico purificato, o in un estratto naturale di agrumi contenente bioflavonoidi, proteine e carboidrati, sia più facilmente assimilabile per i soggetti umani; i risultati suggeriscono che l’ascorbato nell’estratto di agrumi sia più facilmente biodisponibile dell’acido ascorbico sintetico e isolato per i soggetti umani.

Ecco la prima ottima ragione per preferire integratori naturali per le difese immunitarie.

Vitamina C: l’alleata storica del sistema immunitario

Alzi la mano chi si aspetta di trovare la vitamina C negli integratori per il sistema immunitario: vedo tutte mani alzate. Eh sì, vitamina C e difese immunitarie stanno insieme da una vita. La vitamina C infatti:

Sostiene il normale funzionamento del sistema immunitario.

Contribuisce a ridurre stanchezza ed affaticamento.

Favorisce l’allontanamento delle tossine, in particolare quelle ossidative.

Adesso alzi la mano chi pensa che la fonte più ricca di vitamina C sia l’arancia: vedo ancora una marea di mani alzate ma… sorpresa! Il primato di contenuto in vitamina C spetta all’acerola, frutto tropicale che ne contiene fino a 50 volte più delle arance.

Il succo di acerola è un ottimo alleato per fare il pieno di vitamina C e, se vuoi il migliore in circolazione, scegli una spremitura diretta del superfrutto con queste caratteristiche:

100% succo naturale (senza diluzioni);

da coltivazione biologica;

senza zuccheri aggiunti;

ottenuta da spremitura a freddo che mantiene le proprietà benefiche del frutto;

contenuta in bottiglie di vetro scuro di grado farmaceutico per garantire massima protezione da luce e calore.

Fra tanti gli integratori per il sistema immunitario, il Succo di Acerola Bio Salugea ha tutte queste qualità: puoi ordinarlo nelle migliori farmacie e parafarmacie oppure sul sito dell’azienda Salugea.com.

L’unione fa la forza: vitamine D, K, E per le difese immunitarie

Tre è il numero perfetto e tre sono le vitamine ad azione sinergica contenute nei migliori integratori per il sistema immunitario:

Vitamina D

Vitamina K

Vitamina E

La vitamina D sostiene lo sviluppo osseo e favorisce l’attivazione delle cellule T incaricate di combattere le infezioni dell’organismo. Dato che la sintetizziamo soprattutto tramite l’esposizione alla luce solare e solo in minima parte con l’alimentazione, è facile esserne carenti; l’integrazione alimentare diventa quindi importante.

Uno studio4 pubblicato su Endocrinology and metabolism clinics of North America, suggerisce che esisterebbero prove su come l’assunzione di vitamina D ad alte dosi possa contribuire al buon funzionamento del sistema immunitario, favorendo le naturali capacità di difesa dell’organismo.

Un altro studio5 clinico guidato dal Dr. N. Basaran ha monitorato 204 pazienti affetti da Covid-19, rilevando che adeguati livelli di vitamina D potrebbero avere azione positiva sui sintomi severi della malattia.

Seconda componente del trio è la vitamina K ad azione sinergica con la D: contribuisce ad indirizzare il calcio solo dove è necessario, cioè nelle ossa e nei denti.

Uno studio6 condotto da ricercatori dell’Università di Maastricht suggerisce che vitamina K sarebbe utile nella prevenzione di malattie cardiovascolari da accumulo di calcio nelle arterie; questo perché in grado di limitare la calcificazione indesiderata dei tessuti molli e delle arterie.

Completa il trio la vitamina E dalla potente azione antiossidante: secondo questo studio7 pubblicato su International Union of Biochemistry and Molecular Biology, la vitamina E sembra essere uno dei nutrienti più validi per sostenere le normali funzioni del sistema immunitario.

Un integratore che contiene vitamina D3, vitamina K2 e vitamina E (tutte da fonti vegetali) più il Magnesio è DKE + Magnesio Salugea; la sua formula 100% naturale ti aiuta a:

Sostenere le difese immunitarie .

Favorire il benessere di ossa e denti .

Supportare l’organismo in caso di stanchezza ed affaticamento.

Rispetto ad altri integratori per il sistema immunitario, la formula di DKE + Magnesio ti dà di più perché:

È 100% naturale

È completa .

È in capsule vegetali che puoi anche aprire.

È adatta a vegani e vegetariani .

È senza glutine .

È racchiusa in flaconi di vetro scuro di grado farmaceutico, l’unico materiale che garantisce protezione ottimale.

Puoi ordinare DKE + Magnesio in farmacia, parafarmacia, oppure direttamente sul sito Salugea.com.

Integratori per il sistema immunitario dei più piccoli

Scuola, asilo, gita di gruppo: si ritrovano vecchi amici e si incontrano nuovi virus! Ottima idea sostenere le difese dei bambini con integratori per il sistema immunitario studiati apposta per loro.

Le caramelle gommose colorate, tanto gradite ai più piccoli, non sono la scelta ottimale perché nella maggior parte dei casi:

Sono ricche di fruttosio.

Contengono vitamine di origine sintetica.

Anche per i più piccoli è sempre preferibile scegliere vitamine di origine naturale che, come suggerito da questo studio1 pubblicato sulla rivista americana Medical hypotheses, sarebbero assorbite più facilmente dall’organismo.

Un integratore per il sistema immunitario dei bambini (dai 3 ai 12 anni) con ingredienti 100% naturali è Immuno Bimbi di Salugea a base di:

Vitamina D3 che contribuisce alle normali funzioni del sistema immunitario;

Astragalo e Coriolus che sostengono le naturali difese dell’organismo;

Propoli , che, secondo vari studi, alcune dei quali riepilogati in questa revisione 8 , avrebbe azione positiva nel favorire la risposta immunitaria e l’induzione dell’immunomodulazione;

Rosa canina , antiossidante, con azione di sostegno e ricostituente;

Sambuco per favorire la funzionalità delle prime vie respiratorie;

Selenio e Zinco che contribuiscono al normale funzionamento del sistema immunitario.

Ecco poi altri punti di forza che distinguono Immuno Bimbi da altri integratori per il sistema immunitario:

È formulato solo con estratti secchi titolati (in etichetta “ e.s. tit.” ), la migliore forma di lavorazione della pianta e l’unica che garantisce la presenza sempre certa e costante del principio attivo.

È dolcificato naturalmente con zucchero integrale da nettare di fiore di cocco (basso indice glicemico) e stevia.

È notificato al Ministero della Salute.

Puoi ordinarlo in farmacia, parafarmacia, oppure sul sito Salugea.com.

Integratori di Glutatione e Quercetina per difese alte

Nella ricerca sui migliori integratori per il sistema immunitario, non può mancare un integratore di Glutatione e Quercetina, molecole naturali dalla potente azione antiossidante.

Sempre più ricerche e studi9,10,11 internazionali suggeriscono infatti che Glutatione e Quercetina siano utili nel supportare le funzioni immunitarie e possano persino avere effetto positivo come coadiuvanti nel trattamento del virus Sars-Cov-2.

Un integratore prodotto in Italia che li contiene entrambi ai massimi livelli è Glutatione Forte di Salugea:

È ad oggi, il primo integratore sul mercato che contiene Glutatione Ridotto e Quercetina ai massimi apporti giornalieri consentiti dal Ministero della Salute.

Ha una formula 100% naturale per un più facile assorbimento dal tuo organismo.

I migliori integratori per il sistema immunitario li riconosci così

Ecco una check list che ti sarà utile per individuare subito i migliori integratori per il sistema immunitario:

Formula 100% naturale (per un più facile assorbimento dei principi attivi).

Prodotti solo con estratti secchi titolati (in etichetta “ e.s. tit. ”), la migliore forma di lavorazione della pianta e l’unica che garantisce la presenza sempre certa e costante dei principi attivi .

In capsule vegetali;

In flaconi di vetro scuro di grado farmaceutico (per conservazione e riparo ottimali da luce e calore);

Con sigillo di sicurezza (una garanzia di protezione in più).

Notificati al Ministero della Salute.

Per sostenere in modo ottimale le tue difese immunitarie, affidati ad integratori con estratti 100% naturali in vari periodi dell’anno:

Al cambio di stagione.

Al rientro a scuola o al lavoro.

In caso di intenso impegno psico-fisico.

Infine, l’ultimo aspetto da considerare qualsiasi integratore tu scelga: l’importanza di un’alimentazione varia e equilibrata ed uno stile di vita sano, che includa l’attività fisica. Il benessere del sistema immunitario di grandi e piccini parte da qui!

Note e bibliografia

1Thiel RJ. Natural vitamins may be superior to synthetic ones. Med Hypotheses. 2000 Dec;55(6):461-9. doi: 10.1054/mehy.2000.1090. PMID: 11090291.

2Clardy J, Walsh C. Lessons from natural molecules. Nature. 2004 Dec 16;432(7019):829-37. doi: 10.1038/nature03194. PMID: 15602548.

3Vinson JA, Bose P. Comparative bioavailability to humans of ascorbic acid alone or in a citrus extract. Am J Clin Nutr. 1988 Sep;48(3):601-4. doi: 10.1093/ajcn/48.3.601. PMID: 3414575.

4Vanherwegen AS, Gysemans C, Mathieu C. Regulation of Immune Function by Vitamin D and Its Use in Diseases of Immunity. Endocrinol Metab Clin North Am. 2017 Dec;46(4):1061-1094. doi: 10.1016/j.ecl.2017.07.010. Epub 2017 Oct 6. PMID: 29080635.

5Basaran, N. & Adaş, Mine & Gokden, Y. & Turgut, Namigar & Yıldırmak, Taner & Guntas, Gulcan. (2021). The relationship between vitamin D and the severity of COVID-19. Bratislava Medical Journal. 122. 200-205. 10.4149/BLL_2021_034.

6Theuwissen E, Smit E, Vermeer C. The role of vitamin K in soft-tissue calcification. Adv Nutr. 2012 Mar 1;3(2):166-73. doi: 10.3945/an.111.001628. PMID: 22516724; PMCID: PMC3648717.

7Lewis ED, Meydani SN, Wu D. Regulatory role of vitamin E in the immune system and inflammation. IUBMB Life. 2019 Apr;71(4):487-494. doi: 10.1002/iub.1976. Epub 2018 Nov 30. PMID: 30501009; PMCID: PMC7011499.

8Al-Hariri M. Immune’s-boosting agent: Immunomodulation potentials of propolis. J Family Community Med. 2019 Jan-Apr;26(1):57-60. doi: 10.4103/jfcm.JFCM_46_18. PMID: 30697106; PMCID: PMC6335834.

9Lu SC. Regulation of glutathione synthesis. Mol Aspects Med. 2009 Feb-Apr;30(1-2):42-59. doi: 10.1016/j.mam.2008.05.005. Epub 2008 Jun 14. PMID: 18601945; PMCID: PMC2704241.

10Silvagno F, Vernone A, Pescarmona GP. The Role of Glutathione in Protecting against the Severe Inflammatory Response Triggered by COVID-19. Antioxidants (Basel). 2020;9(7):624. Published 2020 Jul 16. doi:10.3390/antiox9070624.

11Olga Abian, David Ortega-Alarcon, Ana Jimenez-Alesanco, Laura Ceballos-Laita, Sonia Vega, Hugh T. Reyburn, Bruno Rizzuti, Adrian Velazquez-Campoy, Structural stability of SARS-CoV-2 3CLpro and identification of quercetin as an inhibitor by experimental screening, International Journal of Biological Macromolecules, Volume 164,2020,Pages 1693-1703,ISSN 0141-8130, https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2020.07.235.

I nostri testi hanno scopo divulgativo, non vanno intesi come indicazione di diagnosi e cura di stati patologici e non vogliono sostituirsi in alcun modo al parere del Medico.