Da Checco Zalone a Grease: il Teatro Verdi di Montecatini svela la stagione

Al Teatro Verdi di Montecatini Checco Zalone con lo show “Amore + Iva”. Nella nuova stagione tornano anche i grandi musical da “Mamma mia!” al nuovo “Pretty Woman”

Si comincia svelando parte del programma della nuova stagione”: venerdì 28 Ottobre torna a farci sognare la più romantica delle commedie, “Pretty Woman. Il Musical”! Dopo aver celebrato con un tutto esaurito la sua prima mondiale a Broadway nel 2018, e a distanza di un anno dal suo debutto a Milano, finalmente in scena anche a Montecatini Terme la “favola delle favole”. Adattamento teatrale del successo cinematografico del 1990, il Musical è stato scritto a quattro mani da Garry Marshall e Jonathan F. Lawton, rispettivamente regista e sceneggiatore dell’iconico film campione d’incassi, che decretò il successo di Julia Roberts grazie ad un’indimenticabile Vivian. Personaggio quest’ultimo, interpretato nella versione italiana da una scoppiettante e bravissima Beatrice Baldaccini, già esibitasi sul Palco del Teatro Verdi di Montecatini in veste di cantante delle “Cherry Bombs” (finaliste nella trasmissione “The Band” diretta da Carlo Conti e trasmessa su Rai1 la scorsa Primavera). Protagonista del Musical sono le canzoni anni ’80: un’avvincente colonna sonora composta dalla leggenda del Rock Bryan Adams. La storia d’amore più cantata di tutti i tempi: un inno alla libertà, all’amore capace di superare pregiudizi e convenzioni. Il tutto accompagnato dalle immancabili note di “Oh, Pretty Woman”.

Sabato 29 Ottobre, in occasione della Festa di Halloween, un’attesissima Prima Nazionale dedicata ai più piccoli: “Mortina. Un Musical che ti farà morire dal ridere”. Il Nuovo Teatro Verdi, da anni non più soltanto location privilegiata di eventi, ma altresì Produttore e Promoter a livello Nazionale, esce quest’anno con una nuovissima inedita Produzione. Su licenza esclusiva Mondadori, e in collaborazione con la Compagnia delle Formiche, ad oggi una delle più gettonate in Italia per i Family Show, vedremo finalmente sul Palco – tra canti, balli e simpatiche gag – uno dei personaggi più amati dai giovani lettori e dalle loro mamme, Mortina! La celebre bambina zombie – 5 libri in soli 4 anni, tradotti in ben 32 lingue nel mondo, e più di 100.000 copie vendute solo in Italia – nata dal genio e dalle illustrazioni della bravissima autrice toscana Barbara Cantini, farà il suo primo ingresso in scena proprio sul Palco del Teatro Verdi di Montecatini. I giovani spettatori e le loro famiglie potranno così far visita a Villa Decadente, conoscere da vicino l’esuberante Mortina e il suo fedele amico Mesto, assieme a Zia Dipartita, il Prozio Funesto, e a tutti gli altri simpatici e strampalati personaggi che animeranno la scena, seppur da morti, per un imperdibile Halloween a Teatro!

Nel mese di Novembre il Cartellone del Teatro Verdi ospiterà nomi e show tra i più celebri del mondo dello spettacolo, con un Programma degno di una grande città. Domenica 6 Novembre assisteremo infatti al ritorno in scena, con il Balletto di Roma, di “Giulietta e Romeo”: un classico firmato dal regista e coreografo Fabrizio Monteverde, che con 350 recite e 200.000 spettatori all’attivo, è oggi lo spettacolo di danza più applaudito di sempre! Punta di diamante nel ruolo di Giulietta, è l’amatissima Carola Puddu, finalista mancata nel circuito ballo alla finale di “Amici 21”.

Segue poi con doppia replica, venerdì 18 e sabato 19 Novembre, il Musical in assoluto il più celebre e irrefrenabile di tutti i tempi, un successo mondiale, visto da oltre 60 milioni di spettatori in più di 440 città, la più incontenibile e amata delle commedie romantiche musicali: “Mamma Mia!”. Il Musical dei record, regia e adattamento di Massimo Romeo Piparo, vedrà in scena un cast d’eccezione con oltre 30 artisti, tra cui i bravissimi e sorprendenti Luca Ward, Paolo Conticini e Sergio Muniz (chi mai tra loro interpreterà il ruolo di Sam Carmichael?), una formidabile orchestra dal vivo diretta da Emanuele Friello, e un allestimento tecnologico spettacolare. Tra pedane girevoli, barche ormeggiate, e pontili sospesi, si avrà davvero l’impressione di venir catapultati in mezzo ai colori, ai sapori e alle atmosfere di un’incantevole isoletta greca. E qui, sulle note di ben 24 brani tradotti appositamente per la versione Italiana, il trio degli storici fidanzati di Donna, assieme ai personaggi di Sofia, di sua madre e delle loro scatenatissime amiche, infiammeranno il Palcoscenico del Verdi al ritmo travolgente delle celebri hit degli ABBA, “Mamma Mia!”, “Dancing Queen”, “The winner takes it all”, “Souper Trouper”… e molti altri ancora.

Nel mese di Dicembre, con un calendario fitto di eventi, non poteva mancare un altro imperdibile Musical Natalizio, “A Christmas Carol”. Giovedì 29 al Teatro Verdi di Montecatini vi aspetta il mattatore della risata Roberto Ciuffoli, punta di diamante del cast, nel ruolo di Ebenezer Scrooge, ricco e avaro uomo d’affari che odia qualsiasi cosa non sia legata ai soldi. La Vigilia di Natale accadrà qualcosa di inaspettato: gli spiriti del Natale passato, presente e futuro gli faranno visita nell’intento di fargli capire i suoi errori… riusciranno a ricondurre il burbero Scrooge sulla retta via, facendogli rimediare tutte le cattiverie sino ad allora commesse? La celebre Opera di Charles Dickens tradotta in versione Musical – con la Compagnia dell’Alba, diretta da Fabrizio Angelini e Gabriele de Guglielmo, in co-produzione con il Teatro Stabile d’Abruzzo, e con le musiche e le canzoni di Alan Menken (autore di La Bella e La Bestia, La Sirenetta, Alladin e molti altri successi) – offrirà sia a grandi che a piccini ottimi spunti di riflessione, portando in Sala tra il pubblico la magia del Natale.

Imperdibile sabato 21 Gennaio “Solo”: Arturo Brachetti, il più grande artista di quick change al mondo apre le porte della propria casa ai suoi spettatori, dando vita a fiabe e ricordi grazie al suo continuo trasformismo, alle ombre cinesi, ai laser e al sand painting, in un caleidoscopio di luci, costumi e sorprendenti illusioni. “Solo” è un varietà surrealista e funambolico, un magico viaggio nella mente dell’artista, nei suoi sogni, ricordi e fantasie, ma anche in quelli di tutti noi. Una casa della memoria e delle emozioni, nelle cui 7 stanze, grazie alla magia e all’imprevedibilità di Arturo, prenderanno vita oltre 60 personaggi. Dunque? Perché aspettare? Per spiare sogni e ricordi di questo genio indiscusso del trasformismo… senza rischiare una denuncia per stalking… basta prenotare un biglietto per il suo spettacolo!

Anche a Marzo non mancheranno i Musical da record, cominciando venerdì 3 con “Forza venite Gente”. Un successo tutto italiano, che ha di recente compiuto ben 40 anni! registrando numeri da capogiro sia in Italia che all’estero: 3.500 repliche, oltre 2 milioni e 500 mila spettatori. Incentrato sulla rivoluzionaria figura di San Francesco – definito da Papa Pio XII “il più Italiano dei Santi, e il più Santo degli Italiani” – il Musical rimane fedele all’originale per trama, contenuti e partiture musicali, anche se profondamente rinnovato da Soni Produzioni Srl tanto nella tecnologia quanto nella qualità dell’allestimento. Un viaggio mistico e spirituale, di elegante intrattenimento e travolgente simpatia.

Sempre nel mese di Marzo, venerdì 24, arriva sul Palco del Teatro Verdi il più classico e irrefrenabile di tutti i Musical, un vero e proprio inno alla “brillantina”, al rock’n roll e alla spensieratezza degli anni ’50. Il Musical che ha fatto innamorare (e ballare) intere generazioni “Grease” debutta per la prima volta a Teatro nel 1972 (stesso anno in cui riceve ben 7 nomination ai Tony Award), divenendo poi nel 1978 un film campione d’incassi con un travolgente John Travolta nel ruolo di Danny Zuko, al fianco di un’indimenticabile Olivia Newton-John nel ruolo di Sandy. Sold out nei Teatri di tutta Italia, oggi in scena con la Compagnia della Rancia, la storia d’amore tra Danny e Sandy, i sogni dei T-Birds e delle Pink Ladies – sulle note di “You’re the One that I Want”, “Summer Nights”, “Hopelessly Devoted to You”… assieme alle irresistibili coreografie – infiammeranno il Palco del Verdi, regalando al pubblico in Sala una serata di puro divertimento ed energia elettrizzante.

Il mese di Marzo si chiude infine venerdì 31 con “Amore + Iva”, il nuovo attesissimo spettacolo dell’esilarante Checco Zalone. L’attore pugliese torna in scena undici anni dopo il “Resto Umile World Tour”, e dopo aver battuto tutti i record della storia del Cinema Italiano. Scritto con Sergio Maria Rubino e Antonio Iammarino, “Amore + Iva” sarà uno spettacolo totalmente inedito in cui musica, racconti, imitazioni e parodie, verranno accompagnati dall’inconfondibile ironia di uno degli artisti più caleidoscopici e amati dal pubblico italiano.

Info biglietti e abbonamenti www.teatroverdimontecatini.it