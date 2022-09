TheVerso: fuori la nuova canzone “Come me”

TheVerso, nome d’arte del cantante romano Luca Cicinelli, online su tutte le piattaforme digitali con il nuovo singolo “Come me”

Un brano che rappresenta un esperimento che mostra alcune differenze dalle pubblicazioni precedenti del cantautore. “Come me” è una canzone indie pop estiva, fresca come il mare contenuto nel bicchiere in copertina. Il riferimento al bicchiere si evidenza anche nel testo della canzone con il dubbio che sia mezzo vuoto o mezzo pieno. Dice TheVerso. “Penso sia riduttivo e un po’ una trappola vederlo solo in un modo piuttosto che in un altro: è vero che il bicchiere mezzo pieno è da ottimista ma vederlo mezzo vuoto può anche portare ad avere una maggiore motivazione nel riempirlo. In generale credo che sia meglio non avere la presunzione di avere troppe certezze assolute nella vita, per mantenere una mente aperta e perché alla fine sapere di non sapere è paradossalmente quello che spesso ci avvicina di più alla vera conoscenza”.

Il brano racconta in modo leggero quanto affermato dal cantautore, del suo essere consapevole di non avere molte certezze. Ma una verità esiste ed è che questa canzone è dedicata a tutti quelli che se pensano a un bicchiere colmo a metà vorrebbero far galleggiare il liquido nella parte alta, contro le leggi della fisica, a quelli che riescono ancora a immaginare cose che sembrano impossibili. Proprio come TheVerso.

Luca Cicinelli nasce a Roma e si avvicina alla musica cominciando a suonare la chitarra a 11 anni: dall’età di 16 anni comincia a scrivere le prime canzoni. Da sempre influenzato dal britopop e dall’indie rock nel 2015 decide di intraprendere un progetto solista con il nome d’arte TheVerso che porta alla registrazione del suo primo disco in italiano dal titolo “Andate e Ritorni”. Seguono in questi anni diverse esibizioni dal vivo. Il 6 Aprile 2018 è uscito il suo primo album solista in inglese, dal titolo “Imperfect Symmetries”. I singoli Fireflies ed EndlessCorridor sono entrati nella top 100 della classifica radiofonica italiana dei brani indie più trasmessi in radio. Dal 2021 TheVerso comincia a pubblicare nuovi singoli in italiano: “L’ Universo” è entrato nel 2022 nella top 50 dei singoli indie italiani più ascoltati sul web e la sua ultima uscita è il brano “Come me”. Il suo nome d’arte è ispirato dal contrasto e dalla pluralità di significati della parola verso: il verso di un animale, molto istintuale, è infatti praticamente l’opposto del verso di una poesia, intellettuale. La musica di TheVerso ha queste due anime, un’ anima rock ed una più intimista.