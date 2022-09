Personio Foundation lancia una call per progetti ambientali

Personio Foundation lancia una call rivolta a organizzazioni non profit di tutto il mondo, invitate a presentare progetti in ambito Education e Climate Change

Organizzazioni non profit operanti nell’ambito della mitigazione del rischio di cambiamento climatico e dell’Education, potranno presentare le proprie candidature per entrare a far parte dell’Impact Portfolio della Personio Foundation, ideato per sostenere realtà eccezionalmente meritevoli.

Le imprese che verranno selezionate riceveranno finanziamenti pluriennali non vincolati, supporto strategico e accesso gratuito alla piattaforma di gestione HR Personio. In aggiunta a ciò, i partecipanti al programma potranno contribuire alla creazione dell’HR Accelerator, nonché far parte di una community condivisa con altri membri dell’Impact Portfolio.

La missione della Personio Foundation è di supportare, tramite il proprio Impact Portfolio e il proprio HR Accelerator, imprese visionarie e innovative operanti negli ambiti Climate Action e Education. Nei mesi successivi alla sua costituzione, avvenuta nel Dicembre 2021, la Foundation ha iniziato a sostenere otto ONG tramite l’Impact Portfolio, mentre l’HR Accelerator ha iniziato la produzione di contenuti mirati ad accrescere le competenze HR delle realtà non-profit.

Hanno Renner, co-fondatore di Personio e Chairman della Personio Foundation, ha dichiarato: “Il lancio della nostra prima call globale per candidature di aziende che desiderano entrare a far parte dell’Impact Portfolio è una pietra miliare di particolare importanza per la Foundation. Con già otto realtà che fanno parte del Portfolio, non vediamo l’ora di poter collaborare con nuovi partner per riuscire a fare la differenza in materia di Education e di Climate Change. È sempre stata una nostra ambizione associare il successo di Personio con attività volte ad affrontare con decisione questi pressanti temi, sono quindi entusiasta di vedere la Foundation passare a un nuovo livello di operatività.”

Martijn Lopes Cardozo, CEO di Circle Economy, organizzazione che mira ad accelerare una concreta e scalabile implementazione di un’economia realmente circolare, nonché uno dei primi beneficiari della Foundation, ha aggiunto: “Siamo estremamente grati per l’aiuto che Personio ci sta dando, grazie al quale possiamo essere più decisi e più veloci nella nostra azione di spinta verso l’ambizioso obiettivo di raddoppiare nel prossimo decennio il livello di circolarità dell’economia. Una transizione in questa direzione è necessaria per ridurre le emissioni di gas a effetto-serra.”

Le candidature dovranno rispondere ai seguenti criteri:

Criterio di eliggibilità : organizzazioni ufficialmente non-profit

: organizzazioni ufficialmente non-profit Ambito di attività : Climate Change Mitgation e/o Education

: Climate Change Mitgation e/o Education Territorialità : la Foundation supporta realtà di tutto il mondo

: la Foundation supporta realtà di tutto il mondo Priorità: realtà che propongono soluzioni innovative e scalabili per la mitigazione del Climate Change o per l’Education

La Personio Foundation è stata creata nel Dicembre 2021 da Personio, leader europeo nel software HR per piccole e medie imprese. La Foundation nasce da un impegno preso dai fondatori di Personio di destinare l’1% dell’equity aziendale a cause meritevoli. Questo 1% ha, al momento, un valore pari a 85 milioni di dollari. Per candidarsi è sufficiente visitare il sito della Personio Foundation, dove il link per avviare il processo di candidatura è disponibile.