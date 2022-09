MSD e Orion insieme per sviluppare nuovo farmaco anti-tumorale

MSD e Orion collaborano allo sviluppo del farmaco sperimentale ODM-208 per il trattamento di pazienti con carcinoma prostatico metastatico resistente alla castrazione

MSD ha accettato di pagare a Orion 290 milioni di dollari in anticipo per collaborare allo sviluppo del farmaco sperimentale ODM-208 e di altri composti che hanno come bersaglio il citocromo P450 11A1 (CYP11A1). ODM-208, un farmaco non steroideo attivo per via orale, è attualmente in fase di valutazione in uno studio di Fase II per il trattamento di pazienti con carcinoma prostatico metastatico resistente alla castrazione (mCRPC).

I risultati della fase I dello studio CYPIDES, pubblicati all’inizio di quest’anno, hanno dimostrato che ODM-208 blocca la produzione di tutti gli ormoni steroidei negli uomini affetti da mCRPC e ha dimostrato un’attività antitumorale “promettente”, in particolare negli uomini con mutazioni attivanti del recettore degli androgeni (AR). Dei 44 pazienti dello studio, il 32% ha ottenuto una riduzione del PSA ≥50%, che sale al 68% in quelli con una mutazione del dominio di legame dell’AR.

Complemento al programma esistente

In base all’accordo, MSD e Orion co-svilupperanno e co-commercializzeranno ODM-208, con quest’ultima responsabile della produzione della fornitura clinica e commerciale dell’inibitore orale non steroideo del CYP11A1. “Colpire il CYP11A1 fornisce un approccio convincente per sopprimere la produzione di ormoni steroidei”, ha osservato Dean Li, presidente dei laboratori di ricerca di MSD, aggiungendo: “Riteniamo che ODM-208 abbia il potenziale per integrare il nostro programma esistente nel cancro alla prostata”.

Le società hanno sottolineato che, nell’ambito della transazione, entrambe le parti hanno un’opzione per convertire l’accordo iniziale in una licenza esclusiva globale per MSD. In caso di esercizio dell’opzione, MSD si assumerà la piena responsabilità di tutte le spese di sviluppo e commercializzazione, mentre Orion avrà diritto a ricevere pagamenti di milestone e royalties a doppia cifra sulle vendite. Sebbene non siano stati resi noti i termini finanziari specifici, Orion ha dichiarato che le potenziali pietre miliari “rappresentano un’opportunità sostanziale”.

Il CEO di Orion, Timo Lappalainen, ha aggiunto che l’accordo consentirà all’azienda di continuare a “investire negli altri programmi senza compromettere i nostri obiettivi finanziari”.

MSD ha già un ampio programma di sviluppo clinico per il cancro alla prostata, che valuta il suo blockbuster Keytruda come monoterapia e in combinazione con Lynparza e altre terapie antitumorali.

Per Orion, l’accordo di licenza rappresenta un altro accordo di successo con una Big Pharma. L’azienda ha già collaborato con Bayer per sviluppare Nubeqa, un inibitore orale del recettore degli androgeni che ha ottenuto l’approvazione della FDA per il cancro alla prostata nel 2019.