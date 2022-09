Dela duetta con Ossido Master in “Claro RMX”

In radio, disponibile negli store e su tutte le piattaforme digitali arriva il singolo di Dela “Claro RMX” feat. Ossido Master

“Come ogni musicista/artista sentivo la necessità di mettere nero su bianco i miei sentimenti e le mie sensazioni – dice Dela – e ho deciso di raccontare di una relazione, evidenziando momenti intimi ma anche varie sensazioni percepite durante il rapporto in sé per sé. Non adoro particolarmente spiegare ciò che scrivo, mi piacerebbe che ogni ascoltatore attribuisse un significato tutto suo alle mie canzoni, magari scovando similitudini tra la sua vita ed il mio testo.”

“Quando ho ascoltato la versione originale creata da Dela, ho subito pensato a come sfruttarne il potenziale e renderla più orecchiabile – afferma Ossido Master – e ho voluto a tutti i costi lavorarci su. Non ha un testo particolarmente sentito ma crea una similitudine tra la musica di ora ed il personaggio più iconico di “Happy Days” cioè Fonzie. Sono quelle storie d’amore estive, passeggere, che vivi da teenager. Magari anche un riscatto con la persona, che prima ti snobba ma che ti si attacca non appena la lasci andare via, proseguendo spedito verso il successo.”

Diego Silvestro, in arte Dela, nasce a Brindisi il 9 dicembre 1997. Si diploma in scienze aeronautiche per poi trasferirsi in Inghilterra, a Cambridge, nel 2016. Inizia a scrivere i suoi primi pezzi in cameretta, come tutti gli artisti. Poi, con il trasferimento nel Regno Unito, conosce Hubert Soltys (Mr. Bomboman) e Oscar Soltys (Tha Rendiffe), formando “La Trinidad”, un trio musicale composto da emigrati Italiani nel Regno della Regina. Nonostante sia uno scrittore di testi ed amante del genere rap, in realtà, inizierà la sua carriera musicale nel 2016, provando a registrare professionalmente i primi singoli e a costruirsi uno studio in casa. Ossido Master lo contatta per caso prima della pandemia, attraverso uno studio professionale a Cambridge che gli racconta di questo trio tutto italiano e dopo aver ascoltato la prima versione di “Claro“, gli propone di rivisitarla e da qui nasce “Claro RMX“.

Salvatore Spampinato, in arte Ossido Master, è un rapper italiano, nato nel 1987 a Catania. Studia elettrotecnica per seguire le orme del padre ma poi sceglie il liceo turistico. Per quanto riguarda il rap, comincia la sua gavetta a 12 anni, quando inizia i primi freestyle con gli emcee’s della sua città. Dopo vari album, mixtape e i primi concerti importanti, nel 2015, decide di trasferirsi in Inghilterra e staccare un po’ da tutto, compresa la musica, completando gli studi a Londra, in management aziendale. Ritorna in grande stile nel 2017, con la prima delle tante collaborazioni, con leggende della musica mondiale, creando “La Shady”, brano che parla della sua voglia ritrovata, la passione per la musica e per far tacere le malelingue. Nel 2020, in piena pandemia, Ossido Master arriva con “Oltre le Differenze” in collaborazione con Busta Rhymes e Sensei, brano prettamente tecnico, ma con un messaggio di pace e unione. Il 2021 vede l’uscita di “Salgo Su” realizzato in collaborazione con il leggendario artista americano Lil Wayne e la partecipazione di Lollo G. che supera 1 milione di ascolti globali, in pochi mesi. L’anno della svolta, per quanto riguarda la solidità artistica di Ossido Master, è il 2022. In questo anno vengono lanciati vari progetti solisti e lo vedono tornare a fare concerti in tutta Europa. Lo abbiamo già visto a Milano, con una data di “Dimensione Astrale Tour” e tornerà in Italia dal vivo a fine luglio, ospite del programma “Tutto Esaurito” di Radio 105, per un evento live a Monza. È anche il protagonista del primo video Italiano, in Virtual Reality e computer grafica, del singolo “Dimensione Astrale” da cui prende il nome il suo tour e sta già lavorando ad altre collaborazioni nazionali e internazionali, spostando anche il suo genere musicale dal rap puro a contaminazioni più latine.

