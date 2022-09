Acne: vitamina A può sostituire l’isotretinoina

Nella gestione dell’acne, la vitamina A è risultata paragonabile all’isotretinoina in termini di efficacia e di tassi di recidiva ma non può essere usata con tutti i pazienti

Nella gestione dell’acne, la vitamina A è risultata paragonabile all’isotretinoina in termini di efficacia e di tassi di recidiva, ma a causa della sua potenziale tossicità e della reperibilità senza prescrizione medica dovrebbe essere utilizzata solo su pazienti selezionati e adeguatamente educati. Sono i risultati di una revisione della letteratura pubblicata sul Journal of Drugs in Dermatology.

«I recenti cambiamenti alla piattaforma iPLEDGE hanno reso difficile a molti medici la prescrizione di isotretinoina ai loro pazienti» hanno scritto il primo autore Madison Cook e colleghi del centro per la ricerca dermatologica nel dipartimento di dermatologia della Wake Forest University School of Medicine. «La vitamina A è stata studiata in passato per il trattamento dell’acne e potrebbe essere un possibile sostituto dell’isotretinoina ed essere utile quando il farmaco non è disponibile».

L’isotretinoina (acido 13-cis-retinoico) è ampiamente utilizzata per l’acne grave ma, a causa della sua teratogenicità, è rigorosamente regolamentata. Prima che venisse approvata dalla Fda, la vitamina A è stata studiata per l’uso nella chemioprevenzione e nel trattamento dell’acne. Il primo studio sulla sua efficacia risale al 1943, seguito da diversi trial clinici fino all’approvazione dell’isotretinoina nel 1982.

Vitamina A potenziale valido sostituto dell’isotretinoina

Al fine di valutare la capacità della vitamina A di fungere da alternativa all’isotretinoina per i pazienti con acne, i ricercatori hanno esaminato la letteratura pubblicata sul suo impiego dal 1934 al 2021, identificando 9 studi pertinenti.

Di questi, 8 hanno mostrato un miglioramento dell’acne con dosi che variavano da 36.000 a 500.000 UI al giorno. Quasi la metà degli studi ha utilizzato 100.000 UI al giorno con successo.

La durata del trattamento variava da un mese a sette mesi. Il tempo medio fino al miglioramento clinico variava da 7 settimane a 4 mesi dopo l’inizio della terapia. Il tasso di recidiva era del 33%, paragonabile a quello riscontrato con isotretinoina.

Con entrambi gli agenti, gli effetti collaterali più frequenti sono stati mucocutanei, come cheilite e xerosi. In alcuni pazienti si sono verificati aumenti benigni dei trigliceridi e degli enzimi epatici, ma sono tornati al valore basale entro 2-3 settimane dall’interruzione del trattamento con vitamina A, in modo simile all’isotretinoina.

Consigliato il monitoraggio sotto controllo medico

Nelle donne in età fertile il monitoraggio di laboratorio dovrebbe includere il test di funzionalità epatica, dei lipidi e il test di gravidanza, come per l’isotretinoina. L’emivita della vitamina A è molto più lunga di quella dell’isotretinoina (rispettivamente 12 giorni contro 24-29 ore) e le pazienti in età fertile devono essere avvisate di attendere almeno 3 mesi dopo l’interruzione del trattamento prima di concepire.

La generalizzabilità dei risultati può essere limitata dal fatto che molti degli studi inclusi sono stati pubblicati più di 50 anni fa. Secondo i ricercatori queste evidenze potrebbero non avere il rigore utilizzato negli studi attuali.

«La vitamina A è conveniente e facilmente accessibile in dosi da 5.000 a 25.000 UI per capsula a circa un decimo del costo dell’isotretinoina. Alle dosi 50.000-300.000 UI al giorno può essere un valido sostituto per la gestione dell’acne quando l’isotretinoina non è disponibile» hanno concluso i ricercatori. «Tuttavia, a causa della sua teratogenicità, potenziale tossicità e lunga emivita, è prudente un monitoraggio rigoroso sotto controllo medico. Dal momento che è acquistabile senza prescrizione, non è possibile garantire un monitoraggio rigoroso e sarebbe essenziale una selezione e un’educazione particolarmente attenta dei pazienti».

Bibliografia

Cook MK. Oral Vitamin A for Acne Management: A Possible Substitute for Isotretinoin. Journal of Drugs in Dermatology. June 2022, Volume 21, Issue 6, 683.

