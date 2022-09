Sbalzi d’umore negli adolescenti: ecco quali sono le cause

Sbalzi d’umore in età adolescenziale: ecco perché risulta fondamentale seguire determinati consigli che sono molto preziosi in questi casi

Nel corso dell’adolescenza i classici sbalzi d’umore sono una vera e propria conseguenza dei notevoli mutamenti che hanno i giovani in questa fase. Ciò ha una considerevole influenza dal punto di vista psicologico e pure emotivo. Spesso i genitori hanno paura di non riuscire a gestire efficientemente questo genere d’instabilità di tipo emotivo. Ma quando si hanno a disposizione i mezzi maggiormente validi per affrontare questo passaggio della vita dei figli, può diventare un periodo di crescita positiva per gli adolescenti, e per i genitori stessi.

Da cosa sono causati gli sbalzi d’umore

Durante l’adolescenza inizia il processo di maturazione non solo per quanto riguarda il fisico, ma anche dal punto di vista sessuale e mentale. Tali cambiamenti creano una visione nuova dell’ambiente che circonda l’adolescente, sia sociale che familiare. Conseguentemente iniziano a manifestarsi gli sbalzi a livello umorale. Solitamente quando c’è un cambiamento questo causa stati d’ansia, timori e difficoltà di adattamento alle circostanze nei più giovani.

I vari tipi di cambiamento nell’adolescente

L’aspetto più evidente di questo cambiamento è sicuramente quello fisico, che ha peculiarità distinte per le ragazze e per i ragazzi. In tale specifica fase si incrementa lo stato di consapevolezza del proprio corpo. Dunque l’immagine dell’aspetto fisico diventa sempre più importante per l’adolescente. In più anche il gruppo di amici diventa molto rilevante, a volte anche di più rispetto al proprio nucleo familiare.

Il buon senso e la logica dettati dal raziocinio sono dei punti essenziali, per quanto concerne il cambiamento cognitivo. Si tratta di elementi indispensabili per riuscire, così, a trovare delle valide soluzioni ai problemi prendendo in considerazione vari punti di vista.

Per merito dell’applicazione del raziocinio, gli adolescenti riescono a convivere meglio con i genitori, avendo una comprensione maggiore delle regole sociali.

Infine i mutamenti comportamentali si basano prettamente sul ricercare una propria libertà. I giovani però non dispongono dell’esperienza di un adulto e, quindi, bisogna dargli dei limiti che spesso creano degli attriti tra genitori e figli. Questi ultimi manifestano esternamente la confusione interna mediante i loro sbalzi umorali e passando più tempo a letto. Ciò è dovuto dal loro bisogno fisiologico di riposare, visto che hanno un notevole dispendio energetico e ormonale.

In che modo si possono aiutare i figli adolescenti

I genitori devono creare un legame molto stretto e affettuoso coi figli fin da quando sono piccoli, per riuscire così a indirizzarli nel modo migliore. Così da far diventare il cambiamento adolescenziale costruttivo nel rapporto genitori/figli. Inoltre il genitore deve dimostrare il suo amore nei confronti del figlio adolescente, offrendogli il suo sostegno e valorizzando tutto l’impegno che i figli ci mettono in determinate attività, oltre ai loro successi. Infine è essenziale stabilire delle regole, anche per poterli controllare efficientemente.