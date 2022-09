“Perduto amore” è il nuovo singolo di Roberta Scimè

“Perduto amore” è il nuovo singolo della cantautrice di origini siciliane Roberta Scimè, disponibile su tutti gli store digitali e in rotazione radiofonica

Perduto amore è il nuovo singolo della cantautrice di origini siciliane Roberta Scimè. Scritto in una fredda giornata di Gennaio,il brano nasce dalla collaborazione con un chitarrista che le aveva chiesto di scrivere un testo per la sua composizione strumentale.

«Dopo averglielo proposto -racconta Scimè – lui lo ha apprezzato molto, ma desiderava una linea melodica diversa rispetto a quella che io avevo immaginato per le parole del mio testo. Quindi per lui ne ho scritto un altro, ma ho tenuto da parte questo diamante grezzo per un nuovo pezzo tutto mio».

Il brano dalla carica pop country, pur strizzando un occhio all’elettronica e all’indie pop italiano, è stato prodotto da Andrea Allocca e arrangiato dalla cantautrice Mitumme.

Cenni Biografici dell’artista

Nata in Sicilia nel 1989, ma residente sin dall’infanzia a Oggiono, sul Lago di Como, Roberta Scimè canta e ascolta musica fin da piccola.

A 10 anni inizia a comporre i primi brani in italiano, mentre a 14 anni a prendere lezioni di chitarra classica, per poi passare all’elettrica dai 16 anni.

Nel frattempo ricomincia a scrivere canzoni, soprattutto in inglese, a esibirsi nella sua terra d’origine, sia come solista, sia in gruppo e a prendere lezioni di canto.

Dal 2017 suona i suoi inediti alla chitarra acustica, partecipando a concorsi e manifestazioni musicali di ogni genere. A maggio 2018 vince Menzione della Critica al concorso “The winner voice” di Delebio (SO) e il Premio Speciale dell’Amministrazione di Albiate (MB) alla gara “Albiate in canto”.

Ad agosto 2018 vince il Primo Premio per le Nuove Proposte al Live Song Festival di Traversetolo (PR) con la canzone “A thousand wishes”:

Nel mese di aprile 2019 ottiene Menzione Speciale al Premio CET Scuola Autori di Mogol con il brano “Fiume in piena”.

Dal 7 al 13 ottobre 2019, un estratto del suo video “La nostra meta” viene trasmesso sugli schermi di metropolitane e aeroporti nazionali da TelesiaTv.

L’8 giugno 2020 esce l’ep “Once upon a time“, contenente quattro tracce: “A thousand wishes”, “Too late”, “Fiume in piena”, “La nostra meta”. Il disco ottiene un buon successo, con vendite, ascolti e visualizzazioni in Europa, America, Asia e Oceania.

Alla fine del 2020 “Too late” e “A thousand wishes” raggiungono la finale ai World Songwriting Awards per la categoria “Best Modern Country Song”. Il 14 febbraio 2021 una nuova canzone viene pubblicata sui digital stores: il titolo è “In questa vita,” brano che viene inserito nella compilation Very Indies 2021, compilation Very Indies 2021, promossa da MusicBroker.It, primo e unico distributore musicale digitale del Sud Italia, fondato da Antonio Meccariello.

Il 30 giugno, invece, è la volta della collaborazione con Silvia Tavecchio, “My best portrait“, a sua volta scelta come finalista ai World Songwriting Awards per la categoria “Best Modern Country Song”. Infine, il 30 settembre esce il nuovo singolo “Nothing left here”. Grazie a questi progetti, è stata candidata come INTL FEMALE EMERGING ARTIST OF THE YEAR agli ISSA AWARDS 2021.

Frattanto, in ottobre fonda anche il trio White Dove con la violinista Virginia Maglio e il tastierista Andrea Dell’Era. A gennaio 2022 esce il singolo ispirato dal lockdown “In cerca della felicità” e ad aprile viene di nuovo nominata agli ISSA AWARDS come INTL FEMALE RISING STAR, VOCALIST OF THE YEAR, SONGWRITER OF THE YEAR, SINGLE OF THE YEAR e VIDEO OF THE YEAR.