Al Master GIS le borse di studio per gli stage

Le novità dell a nuova edizione del Master GIS, il master universitario per formare i “manager del sociale” targato Euricse ed Università di Trento

Gli enti del Terzo Settore operano quotidianamente in un contesto articolato in continuo mutamento. Una delle difficoltà emerse negli ultimi anni è quella trovare competenze e professionalità adeguate ad affrontare questo tipo di complessità. L’obiettivo del Master GIS – Il Master Universitario in Gestione di Imprese Sociali – è appunto quello di formare queste figure professionali e di mettere a disposizione degli enti del Terzo Settore dei collaboratori in grado di sostenerli nelle molteplici sfide che si trovano ad affrontare dal punto di vista gestionale e organizzativo.

Si tratta di figure formate per essere in grado di leggere la complessità del contesto di riferimento e agevolare il matching tra domanda e offerta di servizi, forti di una conoscenza ad ampio spettro e di un bagaglio di competenze tecnico-trasversali. Una “cassetta degli attrezzi” utile per progettare, gestire e valorizzare i processi di crescita delle realtà non-profit.

Sono molte le organizzazioni e gli enti di Terzo Settore che hanno deciso di credere nel progetto formativo del Master GIS che si pone l’obiettivo di coltivare una nuova generazione di cooperatori sociali. Per l’anno accademico 2022-2023 hanno messo a disposizione risorse proprie, offrendo borse di studio a favore di chi vorrà svolgere i propri cinque mesi di stage presso gli enti medesimi o loro cooperative associate, nel caso di reti e consorzi.

Ecco quali sono:

La formula del Master GIS

Il Master GIS – il Master universitario in Gestione di Imprese Sociali – è targato Euricse ed Università di Trento (Dipartimento di Economia e Management, Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, Facoltà di Giurisprudenza), vede il contributo di Fondazione Caritro, ed è anche il più antico corso annuale di formazione dedicato al non profit in Italia con un alto tasso di placement al termine degli stage formativi.

Il Master è rivolto a giovani laureati interessati ai temi dell’economia sociale, dell’imprenditoria e del management. Il percorso formativo si articola in sei mesi di didattica (da novembre 2022 ad aprile 2023) e cinque mesi di stage curriculare full-time (da maggio a settembre 2023) all’interno di Imprese Sociali e/o organizzazioni non-profit.

Durante il periodo di stage i corsisti del Master GIS sono chiamati a sviluppare e realizzare il “progetto di tirocinio” concordato con l’organizzazione ospitante, ovvero l’applicazione presso tale organizzazione delle competenze e degli strumenti gestionali acquisiti durante la parte didattica del Master GIS; ciò al fine di promuovere processi di innovazione, miglioramento e sviluppo sia di nuove progettualità che di attività già esistenti.

Le attività di tirocinio sono periodicamente monitorate da Euricse. Sono inoltre previste le figure del tutor aziendale (tra i dirigenti dell’impresa ospitante), e del tutor accademico (tra i docenti del Master).

Il termine per l’invio della domanda di partecipazione per l’edizione 2022/2023 è fissato al 3 ottobre.

Informazioni e modulo di iscrizione sul sito www.mastergis.eu.

Iscrizioni online a questo link.

Le borse di studio a supporto degli stage così come le altre forme di finanziamento a copertura totale o parziale della quota di iscrizione sono consultabili a questo link.