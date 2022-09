Pennelli Cinghiale alla conquista degli Emirati con Pinti Paint

Sbarca nel Golfo Pennelli Cinghiale con un nuovo brand, Pinti Paint, nuovi prodotti ad hoc per il mercato arabo e un ufficio di rappresentanza a Dubai con una presenza all’interno della piattaforma Digital Export B2B grazie ad un nuovo accordo con la Camera di Commercio Italiana negli Emirati Arabi.

L’azienda mantovana ha infatti prontamente aderito al nuovo progetto camerale “Italian Yellow Directory in the Gulf”, per rafforzare la propria presenza in un mercato strategico in cui l’amore per il Made in Italy è sempre più sentito e la propensione all’acquisto di prodotti italiani sempre più forte. Ed è con il brand Pinti Paint e i suoi prodotti pensati per il mondo arabo che aprirà il mercato verso cinque stati target, Emirati Arabi, Arabia Saudita, Bahrain, Kuwait e Oman.

Oltre a strumenti ad hoc come pennelli e rulli, sarà la vernice Super Cool, altamente riflettente e pensata per abbattere le temperature interne delle case mantenendole fresche, a debuttare sui nuovi mercati, insieme a Sanus, idropittura testata agli ioni attivi con catturatore di formaldeide, principale agente inquinante indoor rilasciato da mobili e oggetti presenti nelle case, che consente anche una sanificazione ottimale degli ambienti.

“La zona del Golfo ha potenzialità immense per un’azienda come la nostra” commenta Davide Bertocchi, Direttore Commerciale di Pennelli Cinghiale. “L’erosione climatica operata dal mare, dalle tempeste di sabbia e dalle altissime temperature a quella latitudine rendono necessaria una manutenzione costante degli edifici e delle costruzioni. La qualità dei nostri prodotti, disegnati apposta per queste geografie, è una delle risposte migliori. L’impatto di questa pittura è soprattutto rilevante nell’abbassare la temperatura interna degli edifici, grazie alla sua capacità altamente riflettente. Questo significa una riduzione netta nell’utilizzo di aria condizionata e un risparmio energetico importante, considerando che in questi paesi si arriva anche a 48°C”.

La formula high-tech di Super Cool grazie al suo altissimo valore SRI (Solar Reflection Index) > 107, riflette la luce solare e riduce la temperatura della superficie consentendo un risparmio e un basso impatto ambientale. La formula rivoluzionaria, sviluppata dal team di Ricerca & Sviluppo di Pennelli Cinghiale e certificata da un laboratorio italiano indipendente, crea una barriera al trasferimento di calore grazie alle sue speciali nanosfere cave, proteggendo la casa dal deterioramento delle finiture causato dai raggi UV. La sua efficace composizione previene inoltre la formazione di muffe e funghi tipici delle zone tropicali.

Tutti i prodotti Pinti Paint sono privi di metalli pesanti e hanno un bassissimo contenuto di VOC.

SUPER COOL

TERMORIFLESSIONE DEL CALORE RADIANTE

Le microsfere cave contenute nell’idropittura Super Cool sono progettate per riflettere una delle tre componenti del calore: la lunghezza d’onda del calore radiante. Per questo Super Cool non isola come un classico prodotto a spessore, ma esattamente come un pannello termoriflettente. Grazie alla rivoluzionaria pittura Super Cool a basso spessore il risparmio energetico è garantito grazie alla termoriflessione del calore radiante che renderà la vostra abitazione più fresca, piacevole e salutare.

EFFETTO ANTI-UMIDITA’

Lo scambio continuo di masse d’aria sulla superficie esterna trattata con Super Cool si genera grazie alle microsfere cave che termoriflettono il calore. Questo crea un continuo flusso d’aria sulla superficie che ostacola l’effetto condensa e gli spiacevoli effetti dell’umidità (muffa, macchie, …). La superficie della vostra abitazione “respira” e, migliorando la qualità delle superfici, aumenta la durata della finitura.

EFFETTO TRASPIRABILITA’

Lo scambio d’aria che si genera dopo l’applicazione di Super Cool permette all’umidità di attraversare i pori della parete facilitando l’emissione verso l’esterno ed evitando la formazione di vapore acqueo sulla parete. Super Cool aumenta quindi la traspirabilità dei muri della vostra abitazione, ed è per questo che consigliamo l’applicazione di Super Cool nelle realizzazioni di bioedilizia, essendo inoltre un prodotto non tossico e chimicamente inerte.

ALTISSIMA LAVABILITA’

Le microsfere di Super Cool sono state progettate con una struttura che le rende idrofobe, garantendo così un effetto idrorepellente una volta applicata la pittura. Oltre che traspirante, Super Cool è quindi extra lavabile e questo consente alle realizzazioni in esterno di avere una durata maggiore rispetto ad una pittura tradizionale. Questo effetto “foglia di loto” con azione anti-inquinamento lascia scivolare via l’acqua piovana facilitando la detersione dei muri dalle particelle di smog e di sporco che raggiungono livelli sensibili nelle città con alto tasso d’inquinamento.

PELLICOLA PROTETTIVA ANTIMUFFA BATTERIOSTATICA

Super Cool è ricca d’ingredienti anti-muffa che rendono la parete trattata un vero e proprio scudo protettivo antibatterico. Non contenendo sostanze nutrienti per i microorganismi e per le spore, Super Cool è un perfetto alleato contro la formazione di muffe anche in caso di pareti in condizioni di alta concentrazione di umidità.

Pennelli Cinghiale

Nata a Cicognara (MN) nel 1945, Pennelli Cinghiale è un’azienda che ha fatto la storia del Made in Italy come player leader nella produzione di pennelli e rulli professionali. Il costante investimento in Ricerca & Sviluppo ha portato il gruppo a crescere dimensionalmente e nella gamma prodotti, allargandosi a vernici e nuove formulazioni sempre più vocate all’attenzione all’ambiente come la pittura igienizzante agli ioni d’argento o al bicarbonato, realizzata con oltre il 95% di ingredienti naturali e capace di assorbire odori e umidità.