Emic Lo-fi Hip Hop pubblica la compilation “002/22”

Emic Lo-fi Hip Hop pubblica 002/22: una compilation di beats Lo-fi per affrontare l’estate con le giuste vibrazioni

Il suono Lo-fi Hip Hop dell’estate 2022 è racchiuso all’interno dei 12 beats di 002/22, nuova compilation pubblicata il 28 luglio per Emic Lo-fi / Hip Hop, sub-label della bolognese Emic Entertainment.

Si tratta del secondo appuntamento di quest’anno e della decima di una serie di compilation che da Aprile 2020 hanno coinvolto produttori dall’Italia e dall’estero portando con loro una ricca fanbase di appassionati del genere.

Nelle 12 tracce di 002/22 si susseguono stili e mood differenti che descrivono un paesaggio sonoro variopinto, caratterizzato da impressioni e suggestioni che raccontano la voglia di spensieratezza e di relax tipiche dell’estate.

La copertina è dell’illustratore Matteo Guadagnini in arte Mao, che ha già firmato il disegno di 001/22: in una metropolitana desolata, tra i suoni e i silenzi di una città nel pieno dell’estate, il protagonista della cover trova rifugio nell’ascolto delle melodie eteree e sognanti e nelle pulsazioni dei groove dei beats Lo-fi / Hip Hop, ridisegnando gli spazi di una città a metà tra realtà e fumetto con un approccio zen in contrasto alla frenesia urbana.

TRACKLIST

01. Kaza – Tyrrhenian Vibes

02. Gamba De Bass – Another chapter in blue

03. Frankie Flow – Piano Piano

04. Sonny Hollis – Nebari

05. Litt 24 – Shine

06. Rattacash – Too Easy

07. [ggm] – Shadows

08. Kurokame – Fish and chips

09. Joseef – Fireworks on the lake

10. Aquiloo – Lofi Snack

11. Cyanaid – Walking in the woods

12. Zeno XXV – Solitudine