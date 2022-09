Coriasco e Chiarle in libreria con “Le biografie ignoranti”

In distribuzione “Le biografie ignoranti”, il libro umoristico di Annarita Coriasco e Duilio Chiarle, reperibile sia in formato cartaceo tradizionale che in ebook

Il mondo è pieno di biografie più o meno riuscite, alcune decisamente divertenti, altre barbosissime. Tutti personaggi realmente esistiti e visti “da lontano”. E così abbiamo pensato di mischiare ciò che è vero e sicuramente provato con le opinioni di persone prese a caso, che poco o nulla sanno sull’argomento, ma che non riescono a rinunciare a dire la loro.

Ne è venuto fuori un mix di cose spassosissime. Provate a domandare a qualcuno, così, a bruciapelo, tenendo in mano un microfono come se si trattasse di un sondaggio “Cosa mi sa dire di Rodolfo Valentino?” oppure “Chi era Temistocle Rapagnetta?”, o anche “Mi parli di Caligola”, “Ha mai sentito parlare di Robin Hood?” e “Com’era Maria Antonietta?”. Dopo un attimo di smarrimento, quasi tutti sparano una banalità o una sciocchezza. E’ un po’ come intervenire sui “social” dove chiunque può dissertare di meccanica quantistica senza saperne niente e zittire un fisico scrivendo un intervento tutto in maiuscolo, poiché su un social anche “Pino il ciclista” e “Amine di stolandia” pretendono di argomentare, su materie che non conoscono, da pari a pari con chiunque e a volte danno dell’ignorante a chi invece su quelle materia ha studiato una vita intera.

Allora perché non aggiungere alle biografie (vere) già inzuppate di battute e cattiverie anche qualcosa di veramente, genuinamente ignorante? Ciò ha richiesto molti anni di più del previsto (almeno cinque), ma alla fine il risultato è davvero divertente. Però siete avvertiti, in questo libro non tutto è vero! C’è anche qualcosa di profondamente ignorante.