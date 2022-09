Al Festival Franciacorta degustazioni di 60 Satèn

Alle Cantine di Franciacorta ad Erbusco straordinarie degustazioni di 60 Satén nei 2 week end del Festival del Franciacorta

In occasione del Festival del Franciacorta, in programma nei due week end del 10 e 11 e del 17 e 18 settembre, Cantine di Franciacorta (noto e fornitissimo Wine Store di Erbusco) organizzeranno quest’anno una degustazione davvero unica di Franciacorta Satén nell’esclusiva location della loro enoteca, elegante open-space di 500 mq, climatizzato, che verrà allestito ad hoc per ospitare questo avvincente e inconsueto appuntamento. Si tratta di un’occasione straordinaria per poter degustare e paragonare fra loro ben 60 Satén delle cantine più prestigiose e storiche e di quelle emergenti, eccezionalmente presentati insieme in un unico avvenimento.

Protagoniste dell’evento saranno 60 aziende vinicole franciacortine selezionate per l’occasione e accomunate dal trait d’union dell’altissima qualità dei loro vini. Il banco d’assaggio verrà distribuito nel corso delle quattro giornate del festival, con la presenza di 15 aziende produttrici ciascun giorno. Ogni azienda proporrà due tipologie di Fraciacorta, il Satèn ed un’altra a sua scelta, così che si avrà modo di assaggiare 30 Franciacorta diversi per ciascuna delle quattro giornate. Gli assaggi saranno accompagnati da un raffinato buffet. Quattro le sessioni al giorno, di due ore circa ciascuna (alle 10, alle 12.30, alle 15, alle 17.30), che possono essere anche comodamente prenotate direttamente dal sito (https://www.cantinedifranciacorta.it/ttvcmsblog/post/festival-in-cantina-10-11-e-17-18-settembre-2022). I due week end saranno quindi un’opportunità unica per degustare un’ampissima selezione di Franciacorta attraverso un viaggio sensoriale in cui si percepiranno emozioni e sensazioni diverse ad ogni assaggio e si potranno avere dai sommelier e dagli esperti di Cantine di Franciacorta informazioni sulle peculiarità di ogni di ogni vino e di ogni azienda.

Cantine di Franciacorta prosegue così il suo impegno per far conoscere l’eccellenza della produzione enologica franciacortina. Enoteca di riferimento per i wine lovers, nacque a Erbusco nel 1994, solo quattro anni dopo la nascita del Consorzio per la Tutela del Franciacorta, con l’intento di raggruppare e promuovere in un unico, speciale, spazio, i vini di tutte le aziende franciacortine. Nel suo elegante open – space di oltre 500 mq viene oggi proposto un vastissimo e completo assortimento di vini della Franciacorta a prezzi di cantina, con tutti i produttori rappresentati e ben 1200 etichette. Situato vicino al casello autostradale di Rovato, sulla strada che porta al lago d’Iseo, questo Wine Store moderno, caldo ed accogliente, ha anche un elegante Wine Bar: con i suoi accoglienti spazi interni e l’ampio portico che si affaccia su un luminoso e curato giardino, è il luogo ideale dove fermarsi per un aperitivo a base di Franciacorta scelti nell’amplissima selezione del Wine Store e accompagnato da stuzzichini, oppure per pranzare con un appetitoso tagliere di salumi e formaggi.

Informazioni: Cantine di Franciacorta – www.cantinedifranciacorta.it

Via Iseo, 98 – Erbusco (Bs) Tel. +39 030 775 1116 – info@cantinedifranciacorta.it