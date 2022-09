Agnese Valle e la Piccola Orchestra di Tor Pignattara live a Montagnana

Per i 50 anni del GMA (Gruppo Missioni Africa) di Montagnana (Padova), il concerto di Agnese Valle e la Piccola Orchestra di Tor Pignattara

Compie quest’anno 50 anni il GMA (Gruppo Missioni Africa) di Montagnana (Padova) per l’Eritrea e l’Etiopia, due paesi in cui l’associazione è sempre stata presente e attiva grazie a tanti amici e sostenitori.

Per festeggiare l’anniversario sabato 10 e domenica 11 settembre si svolgerà il Meeting “A piccoli passi per relazioni reciproche”. Il titolo dell’evento rappresenta la filosofia e lo stile operativo di GMA in questi 50 anni di solidarietà internazionale: un cammino lento, a fianco delle persone, in ascolto dei bisogni e portato avanti con piccole azioni di sostegno, educazione, promozione delle persone e del loro lavoro.

Ad aprire il Meeting, sabato 10 settembre alle 21.00 in Piazza Vittorio Emanuele di Montagnana (PD), ci sarà un grande concerto di “Voci per la Libertà IN TOUR” nel quale si esibiranno Agnese Valle e la Piccola Orchestra di Tor Pignattara. Una serata ad ingresso libero che porterà sul palco un mix di musiche, dalla canzone d’autore alle sonorità urban, dall’hip hop al funk, affrontando anche temi sociali e coinvolgendo con la loro spontaneità. Il concerto aprirà il Meeting e unirà i 25 anni del festival “Voci per la Libertà – Una canzone per Amnesty”, il più importante evento italiano di musica e diritti umani, e i 50anni del GMA, che offre uno sguardo al futuro, proiettato sulla solidarietà, sull’inclusione e coesione, tanto in Italia quanto in Africa.

Agnese Valle è una cantautrice e clarinettista romana con un importante percorso artistico e numerosi riconoscimenti: Premio della critica a Voci per la Libertà – Una canzone per Amnesty 2020 con il brano “La terra sbatte”, realizzato con il featuring della Piccola Orchestra di Tor Pignattara, Premio Panseri 2018, Premio della critica al Bianca d’Aponte 2016. La sua “Come la punta del mio dito” – scritta a quattro mani con Pino Marino – è, per i giurati della Targa Tenco, una delle cinque più belle canzoni del 2018, anno in cui arriva seconda al Premio dei Premi al Mei di Faenza. Nel 2020 esce il terzo lavoro in studio a suo nome: “Ristrutturazioni”.

2012 da un’esperienza unica nel suo genere: mettere insieme ragazze e ragazzi con radici in diversi paesi del mondo (seconde generazioni, richiedenti asilo, figli di coppie miste, ecc) con l’unico obiettivo di fare musica e di cercare un proprio sound. Una fucina permanente per dare un suono a ad una realtà in continuo mutamento, figlia del meticciato e dell’incontro tra culture: un sound urbano e contemporaneo che si muove fra ritmi latini e hip hop, gli accenti del drum’n’bass, il flusso del reggae, l’energia del funk e la leggerezza del pop e che in pochi anni di vita si è imposta all’attenzione della stampa nazionale.

Il Meeting proseguirà poi domenica 11 settembre in via Luppia Alberi 1 a Montagnana (PD), con una giornata densa di appuntamenti e di personalità che nel loro quotidiano lottano per il riconoscimento e la promozione dei diritti umani e che quindi doneranno al pubblico la loro personale esperienza.

La celebrazione della Santa Messa alle ore 10 aprirà il meeting, per poi proseguire dalle 11 con un convegno nel quale verrà presentato il libro “A Piccoli Passi per relazioni reciproche” e interverranno come ospiti Carmen Lasorella, Mohamed Ba, Jean Leonard Touadi, Flavio Lotti, Suor Elisa Kidane e Guido Barbera. A chiudere l’evento Padre Vitale Vitali, fondatore e presidente di GMA e della cooperativa Crescere Insieme, che interverrà su “La sfida del passo possibile”.

Come spiegano gli organizzatori: “a completare l’atmosfera di festa ci saranno stand per poter vedere da vicino realtà ed aspetti culturali in linea con la tematica del Meeting. Gli ideali che muovono gli animi dei volontari di GMA, entusiasmo, disponibilità, solidarietà, altruismo, si faranno in questa occasione immagini concrete e tangibili. L’evento creerà un luogo di ritrovo ricco di esperienze, storie e persone, così variegate ma armoniosamente intrecciate. Così come recita il sottotitolo del libro l’obbiettivo è la reciprocità, l’educazione ad un aiuto reciproco è infatti il core del messaggio che l’associazione vuole far passare alla comunità”.