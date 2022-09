Nowordz torna con l’album “Vi chiedo scusa”

Fuori il nuovo album dell’artista italo-svizzero Nowordz, pubblicato sotto l’ala della nuova label La Victoria Records fondata da St. Luca Spenish e Simone Barbieri

Disponibile su tutte le piattaforme digitali VI CHIEDO SCUSA, il nuovo album dell’artista italo-svizzero NOWORDZ, all’anagrafe Christian Zarro (classe 2001), pubblicato per la nuova label La Victoria Records, fondata da St. Luca Spenish e Simone Barbieri.

La release entra a far parte dei progetti che arricchiscono la vasta programmazione discografica della label nei mesi a venire, con un roster che vanta al suo interno nomi celebri come Miss Fritty e nuove scommesse dell’urban italiano, come lo stesso NoWordz, Issel, Turi Moncada, Skinny Raise, Engeezo, Don Rizzo e Kappa24.

VI CHIEDO SCUSA si presenta come una dichiarazione di intenti del giovane artista che, con questo nuovo progetto, è pronto a prendersi lo spazio che gli spetta nella scena. L’album, interamente prodotto da St. Luca Spenish, è composto da sette brani, attraverso i quali, NoWordz trasporta l’ascoltatore nel suo ricco e coinvolgente immaginario. Da tracce conscious come Sono Solo Io, a brani più celebrativi come Trucchetto, passando per pezzi più intimi come la title track Vi Chiedo Scusa, fino ai sound più sperimentali di Wonderlight, NoWordz cavalca i beat con le sue liriche ispirate e con il suo stile che da sempre lo contraddistingue.

Le sonorità hip hop delle curatissime produzioni di St. Luca Spenish valorizzano la poetica di NoWordz che, con questo progetto, porta una ventata di aria fresca tra le proposte del panorama urban nazionale.

Con VI CHIEDO SCUSA, l’artista si mette a nudo raccontando la sua interiorità, il suo background, la sua mentalità ed i suoi principi. Tra consapevolezza e ambizione, tra idealismo e disillusione, NoWordz riesce ad affrontare con profondità i temi esistenziali e a trasformare le sue esperienze ed i suoi pensieri in concetti universali. Così l’artista crea una perfetta miscela tra scrittura e sound: il risultato è un album particolarmente immersivo attraverso cui ogni ascoltatore può facilmente immedesimarsi nei brani ed appassionarsi all’universo di NoWordz.

L’album è stato anticipato dal singolo estratto Sudo Freddo, accompagnato dal videoclip ufficiale, diretto da Riccardo Aloia, pubblicato su Youtube lo scorso 3 giugno.