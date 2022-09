I 5 migliori lavori per diventare un nomade digitale

Lavorare e, grazie alla tua attività, avere la possibilità di viaggiare costantemente. Vorresti una vita così? Allora hai le aspirazioni giuste per poter diventare un nomade digitale.

Infatti, a differenza dei lavori tradizionali, i nomadi digitali non sono vincolati alla vita da ufficio e quindi possono gestire il loro lavoro completamente da remoto, senza dover vivere a lungo nello stesso posto.

Cosa serve per poter diventare un nomade digitale? Prima di tutto devi sapere che si tratta di un vero e proprio stile di vita, perché non tutti hanno la vocazione di viaggiare costantemente.

Oltre a questo, per diventare un nomade digitale avrai bisogno di un dispositivo con connessione ad internet, preferibilmente un computer.

Come diventare nomade digitale? Quali sono i lavori migliori per fare questo cambiamento nella tua vita? Oggi andremo a vedere 5 lavori che ti consentiranno di lavorare viaggiando, semplicemente portando con te il tuo computer.

#1: Scrittore, Copywriter o Editor

Il primo lavoro che andiamo ad approfondire quando parliamo di nomadismo digitale è quello dello scrittore e delle sue varie declinazioni, come il copywriter o l’editor.

Nonostante ci siano delle differenze tra queste mansioni, hanno un punto in comune: il lavoro legato alle parole può essere svolto facilmente online.

Infatti, non avrai la necessità di recarti per forza in ufficio per svolgere questa attività.

Insomma, scrivere contenuti, revisionarne altri, produrre testi e dialoghi, creare degli script per i video: parliamo di vari lavori che non necessitano della presenza fissa in un luogo e che, quindi, sono ottimi per iniziare la propria avventura da nomadi digitali.

#2: Programmatore

Il secondo lavoro che ti consente di lavorare anche da remoto è il programmatore, mansione che fa riferimento a varie figure professionali.

Un piccolo punto a favore di questo lavoro: i programmatori sono sempre molto richiesti e, quindi, se sei agli inizi e ti appassiona questo ambito, puoi iniziare a studiare linguaggi di programmazione, per diventare interessante per il mercato e poter vivere da nomade digitale.

#3: Grafico e Social Media Manager

Abbiamo riunito nella stessa categoria due figure molto differenti ma che, anche in questo caso, non richiedono necessariamente la presenza in un ufficio fisico per dover svolgere la loro attività.

Inoltre, essendo due mansioni prettamente creative, avere la possibilità di staccare la spina ogni tanto, visitando luoghi nuovi può solo stimolare l’immaginazione e portare a risultati migliori anche sul lavoro.

#4: Digital Marketer

Anche il quarto tra i migliori lavori che possono essere svolti da nomade digitale appartiene all’universo del digitale. Insomma, si tratta di professioni nuove che possono essere svolte tramite il proprio computer e, di conseguenza, si adattano perfettamente a questo stile di vita.

In questo caso, con il termine digital marketer, facciamo riferimento ad un professionista specializzato nel marketing digitale che promuove prodotti delle aziende online.

#5: Chat Assistant

L’ultimo dei lavori che vogliamo consigliarti se vuoi lavorare da remoto da qualsiasi parte del mondo è l’assistente chat. Si tratta di uno dei lavori più comuni tra i nomadi digitali in quanto avrai bisogno solo di un telefono e di un computer per poter comunicare con i clienti.

Tuttavia, quest’attività può avere dei problemi se si lavora dall’altra parte del mondo: dovrai fare attenzione al fuso orario.

Superato questo scoglio, però, avrai la possibilità di lavorare dove meglio credi.

Trattandosi di professioni digitali, spesso c’è molta confusione su di esse. Tuttavia, devi sapere che queste possono essere svolte sia con un regolare contratto, sia come freelance.

Eppure, nella maggior parte dei casi i nomadi digitali decidono di aprire la Partita IVA e lavorare come liberi professionisti, per avere maggiore autonomia.

Se anche tu sei interessato ad intraprendere questa strada puoi richiedere una consulenza ad un esperto fiscale, come il team di Fiscozen, per poter scoprire le opportunità migliori per la tua attività.