Arriva in libreria “100 curiosità imperdibili”

Fatti sorprendenti di cultura generale da scoprire per ragazzi e ragazze in gamba nel nuovo libro intitolato “100 curiosità imperdibili”

Piante, fiumi, animali, pianeti, stelle…Il meraviglioso mondo che ci circonda suscita in tutti noi domande a non finire.

In questo libro troverete le 100 domande più inconsuete e curiose, con tantissime foto, sul Mondo che ci circonda, facendo scoperte inaspettate, divertenti e istruttive. In questo modo potete mettervi direttamente alla prova, e scoprire, divertendovi, quanto ne sapete su tutte le incredibili meraviglie che ogni giorno possiamo vedere davanti ai nostri occhi.

“Perché ai pinguini non si congelano le zampe?”,

“Esistono fiumi che non sfociano in un mare o in un lago?”

“In assenza di foglie, in autunno e inverno, come respirano gli alberi?”

“Perché le due facce di una foglia sono diverse?”

“Cos’e’ un fiordo?”

“Come si forma la rugiada?”

“Perché i pianeti girano attorno al Sole?

“Perché i ghiacciai si muovono?”

E tantissime altre ancora…

Perché questo libro è così utile?

– Le domande istruttive e misteriose sono un’attività significativa, sia a casa che in viaggio

– È molto divertente e promuove il pensiero logico di bambini e ragazzi.

– Le conversazioni diventeranno eccitanti e piacevoli con questa incredibile conoscenza generale

– Imparerete fatti nuovi e sorprendenti sul Mondo che ci circonda

Con l’aiuto di questo libro stupirete le persone intorno a voi! Tutti i Perche’ e le Curiosita’ piu’ interessanti incoraggeranno e amplieranno la tua conoscenza generale, con fatti divertenti e sorprendenti.

Cerchi il libro ideale per apprendimento personale o da regalare a Natale e in ogni occasione?

Allora sei nel posto giusto… 100 curiosita’ incredibili per ragazzi e ragazze in gamba ti aspettano.

L’AUTRICE

Martina Gioia.

Antropologa. Appassionata di natura e animali e’ Ricercatrice presso l’Universita’ di Venezia.