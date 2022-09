UanmNess in radio con il singolo “Donkey”

UanmNess (conosciuto come Ness negli anni passati) decide di pubblicare il volume 4 della nota saga “Shades Of Soul”

Dopo “Maggio19 – Shades Of Soul Vol.3″ e un periodo di pausa, UanmNess (conosciuto come Ness negli anni passati) decide di pubblicare il volume 4 della nota saga “Shades Of Soul” e ufficializzare il suo ritorno comunicando l’uscita del suo terzo disco ufficiale dopo “Philosophy” nel 2014 per BM Records e “Prince Caffè” nel 2018 per Trumen Records. Il nuovo capitolo della saga “Gettoni – Shades Of Soul Vol.4” esce per 33 Db Good Noise, neo nata etichetta co-fondata dallo stesso artista a Salerno.

“Shades of Soul” è una collana di EP tematici che raccolgono tracce sperimentali nate tra un disco ufficiale e l’altro. Ogni Ep della collana ha un concept specifico e i brani che lo compongono sono di solito anticipazioni stilistiche di ciò che sarà l’album successivo. In “Gettoni”, che anticipa il disco ufficiale, gli antagonisti di video game e cartoni animati vengono ridefiniti cercando di mostrare il loro lato più sensibile. UanmNess stravolge quello che nell’immaginario comune è la figura del “villain”, cercando di mostrarne il lato umano. Il lavoro di empatia dell’artista fa si che lui stesso si sostituisca al “cattivo” diventando voce narrante e protagonista per sviscerare il lato positivo di personaggi che per definizione rappresentano il male.

L’Ep, fuori nei migliori store digitali, esce con un solo video estratto: “Donkey”. Anche qui, fra toni tristi alternati a toni più menefreghisti e leggeri, l’empatia del cattivo mostra un gorilla che spiega le difficoltà di rapportarsi con le persone e con il mondo, con la paura di essere ferito e di ferire, ma allo stesso tempo teme il suo rimanere solo e isolato da tutti gli altri. Le speranze di Donkey Kong si racchiudono tutte nel rapporto con la sua -Pauline- (nel videogioco originale la fidanzata di JumpMan rapita dal Gorilla) di cui è fortemente innamorato. Questo amore rappresenta la soluzione alla condizione di chiusura del protagonista dimostrando che ci sono emozioni e situazioni che ci danno la forza di superare le difficoltà.

Il singolo è in tutte le radio Italiane e in moltissime radio internazionali.

