Alessandra Pritie Maria Barzaghi pubblica “Le verità dei figli adottivi”

Alessandra Pritie Maria Barzaghi pubblica il nuovo libro “Le verità dei figli adottivi. Luci e ombre dell’adozione internazionale”, edito da Scatole Parlanti

«Ho scritto questo libro» afferma Alessandra Pritie Maria Barzaghi «per aiutare genitori adottivi, insegnanti, operatori, e chiunque sia animato dalla curiosità di conoscere o approfondire la realtà dell’adozione, a comprendere cosa significa essere adottati dal punto di vista dei figli adottivi.»

L’opera è una raccolta di testimonianze vibranti donate da chi ha vissuto l’adozione sulla propria pelle e la porta con sé. Sei uomini e dodici donne di diversa provenienza geografica, giunti in Italia per adozione internazionale nell’infanzia, ripercorrono con schiettezza la rispettiva vicenda adottiva e gli episodi più rappresentativi degli ostacoli e delle difficoltà che hanno incontrato nel paese di adozione. Sono storie crude e difficili, che tuttavia riflettono una visuale positiva sull’adozione, descritta come un percorso lento e tortuoso verso la guarigione dalle ferite emotive e la ricostruzione di un sé frantumato. Vi confluiscono memorie sfumate e rielaborazioni di vissuti, soggettività e riflessioni collettive che gridano di essere riconosciute, comprese e valorizzate dal mondo, che dimostrano quanto l’adozione possa essere un arricchimento per chiunque venga a contatto con una storia diversa dalla propria.

Nell’analizzare i molteplici significati dell’esperienza adottiva, l’autrice fornisce chiavi di lettura indispensabili sui tanti quesiti sull’adozione, per fugare dubbi e timori tuttora persistenti, per sensibilizzare sull’importanza dell’accoglienza verso chi è portatore di differenze somatiche, per sollecitare un rinnovamento culturale che spezzi resistenze, perplessità, tabù e retaggi culturali.

NOTE BIOGRAFICHE: Alessandra Pritie Maria Barzaghi è nata a Pune (India) ed è stata adottata da una famiglia italiana. Tra i primi figli per adozione internazionale, curata dal CIAI, Il Secolo XIX ha dedicato un articolo al suo arrivo. Madre di un figlio naturale e di una figlia adottiva, vive in Lombardia. Si occupa di scrittura, traduzioni, editing e ghostwriting. Le Verità dei figli adottivi è il suo primo libro.