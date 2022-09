Incendio alla Nitrolchimica di San Giuliano Milanese, sei feriti

Vasto incendio nell’azienda Nitrolchimica di San Giuliano Milanese, sei feriti. Un’alta e densa colonna di fumo è visibile a distanza di chilometri, Vigili del fuoco al lavoro

Maxi-incendio incendio questa mattina nella periferia sud di Milano. Le fiamme sono divampate intorno alle 10.45 in via Monferrato, nella zona industriale di San Giuliano Milanese, presso l’azienda Nitrolchimica, che si occupa di solventi e smaltimento di rifiuti pericolosi. A quanto si apprende ci sarebbero almeno 6 feriti, uno dei quali, in gravi condizioni a causa delle ustioni riportate, è stato trasportato in elicottero all’ospedale San Gerardo di Monza.

Un’alta e densa colonna di fumo è visibile a distanza di chilometri. Sul posto sono accorse numerose squadre dei vigili del fuoco che stanno lavorando per domare l’incendio. Si sta indagando sulle cause dell’esplosione a seguito della quale sono divampate le fiamme.

INCENDIO SAN GIULIANO, AVS: IMPIANTI RISCHIOSI PER INCOLUMITÀ POPOLAZIONE

Esprimiamo profonda preoccupazione per quello che sta succedendo, in queste ore, presso la ditta petrolchimica Nitrolchimica a San Giuliano Milanese. Ci auguriamo che Vigili del Fuoco e Protezione Civile possano fermare al più presto le fiamme ma è necessario comprendere quanto questi impianti ad alto rischio di incidente rilevante, sottoposti alla Direttiva Seveso, siano fragili nel nostro Paese a tal punto da determinare un rischio per l’incolumità della popolazione”. Così, in una nota, il co-portavoce e il tesoriere nazionale di Europa Verde, Angelo Bonelli e Francesco Alemanni, esponenti dell’Alleanza Verdi e Sinistra con la quale sono candidati alle prossime elezioni politiche.

“Ancora una volta, – proseguono i due ecologisti, – sarà l’instancabile lavoro delle donne e degli uomini dei Vigili del Fuoco a mettere in sicurezza l’area interessata dall’incendio. E questo non può che riportarci alla protesta indetta per domani dall’Unione sindacale di base. Dagli arretrati contrattuali alle attrezzature fatiscenti, sono questi i problemi con cui, ogni giorno, il Corpo è costretto a confrontarsi. Di fronte ai sei feriti del rogo della Nitrolchimica, le condizioni dei Vigili del Fuoco sono indegne di un Paese che voglia dirsi civile e le loro rivendicazioni totalmente condivisibili”, concludono Bonelli e Alemanni come riferisce la Dire (www.dire.it).