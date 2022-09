Consumerismo e SIMA lanciano petizione per l’ora legale

Consumerismo e SIMA avviano una raccolta firme su Change.org per spingere il Governo per rendere l’ora legale permanente

Per contrastare il caro-energia e consentire agli italiani risparmi sulle bollette della luce, Consumerismo No Profit e Sima (Società Italiana di Medicina Ambientale) lanciano oggi una petizione online per ottenere in Italia l’ora legale permanente.

La raccolta firme è stata avviata sulla piattaforma Change.org ed è volta a chiedere al Governo in carica, e a quello che sarà eletto dopo il 25 settembre, l’adozione in un provvedimento teso a istituire nel nostro paese l’ora legale tutto l’anno, abbandonando i passaggio all’ora solare.

Una possibilità questa che esiste già dal 2018, quando il Parlamento Europeo ha approvato con l‘84% dei voti favorevoli l’abolizione dell’obbligo del cambio di orario due volte l’anno, lasciando di fatto liberi i vari Stati di scegliere se optare per l’ora solare o legale.

Il passaggio permanente all’ora legale consentirebbe di guadagnare un’ora di luce e calore solare ogni giorno e, considerati gli attuali prezzi del gas, determinerebbe nel nostro paese risparmi sui consumi di energia stimabili in circa 1 miliardo di euro solo nel primo biennio. Non solo. Sarà possibile con l’ora legale tagliare le emissioni climalteranti per un totale di 200.000 tonnellate di CO2 all’anno, con conseguenze positive sulla salute umana oltre che risparmi economici dovuti alla riduzione della combustione di fonti fossili per illuminazione e riscaldamento.

Per tali motivi Consumerismo No profit e Sima invitano tutti i cittadini a mobilitarsi firmando la petizione pubblicata alla pagina:

https://www.change.org/p/ora-legale-per-sempre-cb265d29-281b-4103-b37e-c453c8b031e1?recruiter=1191183848&recruited_by_id=e85c4ac0-96bd-11eb-9fe1-23860c1107d4&utm_source=share_petition&utm_campaign=share_petition&utm_medium=copylink&utm_content=cl_sharecopy_34350371_it-IT%3A0