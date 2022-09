Su Rai Storia torna l’appuntamento con “a.C.d.C.”

Le ribellioni contro il potere della chiesa e della monarchia al centro della nuova puntata di “a.C.d.C.” in prima serata su Rai Storia

Nei secoli XVII e XVIII i popoli del mondo si sono ribellati, in nome della libertà e dell’uguaglianza, contro il potere della chiesa e della monarchia. Un periodo analizzato professor Alessandro Barbero – che risponde anche alle domande del pubblico – in “Storia del Mondo”, in onda martedì 6 settembre alle 21.10 su Rai Storia per la serie “a.C.d.C.”.

Sono secoli in cui uomini straordinari sfidano l’oscurantismo e spingono l’intera Europa in una nuova era, l’Illuminismo: da Galileo Galilei che con le sue teorie ed invenzioni rivoluziona il metodo scientifico subendo un processo dalla Santa inquisizione, a Edward Jenner che in Inghilterra utilizza la scienza per salvare la vita di milioni di persone dal vaiolo. I popoli di intere nazioni, poi, si sollevano, fanno crollare le monarchie, come in Francia, e ottengono l’indipendenza, come gli Stati Uniti dal Regno Unito.