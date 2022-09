Miosite: i pazienti giovani provano più dolore

Tra i pazienti con miosite, gli individui più giovani con dermatomiosite hanno maggiori probabilità di provare dolore

Tra i pazienti con miosite, gli individui più giovani con dermatomiosite hanno maggiori probabilità di provare dolore, mentre quelli con polimiosite hanno maggiori probabilità di ricevere oppioidi, secondo i dati pubblicati su Rheumatology.

I ricercatori hanno aggiunto che il dolore dovrebbe essere una priorità nel trattamento di pazienti con miosite, ma sono necessari ulteriori studi per comprendere meglio le vie di trattamento efficaci.

“Nonostante l’importanza del dolore come dominio della miosite, è generalmente riconosciuto che la prevalenza del dolore nella miosite non è chiara e la gestione del dolore è spesso eterogenea”, evidenziano Abhiram Bhashyam del dipartimento di ortopedia del Massachusetts General Hospital, e i coautori dello studio.

La miosite è un gruppo eterogeneo di malattie caratterizzate da un’infiammazione del tessuto muscolare striato: tali patologie fanno parte delle connettiviti e comprendono tra le altre la polimiosite e la dermatomiosite. Sono malattie autoimmuni croniche, la cui caratteristica principale è la debolezza e il dolore a livello dei muscoli interessati che progressivamente vengono danneggiati. In altre parole, il sistema immunitario, per cause non ancora ben definite, non riconosce il tessuto muscolare striato e lo attacca. Si ipotizza che anche che le malattie infettive contribuiscano a scatenare la malattia.

“Al contrario, in altre malattie miste del tessuto connettivo (MCTD), il dolore e il suo impatto vengono esplorati meglio. In queste condizioni e nella miosite, il trattamento del dolore è inadeguato e richiede una maggiore attenzione per aiutare ad affrontare l’impatto sul funzionamento fisico e sulla qualità della vita.

Data la necessità di una migliore comprensione del dolore nella miosite, la Myositis Support and Understanding (MSU), un’organizzazione senza scopo di lucro guidata dal paziente per la miosite, ha dato la priorità alla comprensione e alla gestione del dolore nella miosite”, hanno aggiunto.

“La leadership e i membri della MSU hanno identificato il dolore come un dominio chiave che necessita di ulteriori esplorazioni, che sono servite come motivazione per il sondaggio”.

Per analizzare la prevalenza del dolore tra i vari sottotipi di miosite, nonché la frequenza dell’uso di oppioidi per il dolore tra i pazienti, Bhashyam e colleghi hanno sviluppato un sondaggio anonimo somministrato ai membri della MSU.

In tutto, 468 intervistati hanno completato il sondaggio tra maggio 2019 e giugno 2019. I pazienti erano idonei all’inclusione se avevano più di 18 anni o avevano una diagnosi di miopatia infiammatoria confermata. Sono stati esclusi i pazienti con dermatomiosite giovanile, malattia mista del tessuto connettivo, miopatia autoimmune necrotizzante o miosite orbitale.

L’indagine includeva domande per catalogare dettagli come dati demografici, diagnosi confermate, età, sesso e tempo trascorso dalla diagnosi. I pazienti hanno indicato nel sondaggio se hanno mai avuto dolore e se quel dolore era primario o secondario alla miosite. Infine, i pazienti hanno riferito se avevano assunto antidolorifici, se tali farmaci erano oppioidi e i nomi specifici degli antidolorifici.

Un totale di 423 pazienti sono stati inclusi per l’analisi finale. Più del 90% dei pazienti con miosite ha riportato dolore attuale o passato e il 99% di quelli ha attribuito il dolore alla miosite, secondo i ricercatori.

C’era una minore probabilità di dolore nei pazienti di età superiore ai 60 anni (OR=0,2; IC 95%, 0,1-0,6). I pazienti con dermatomiosite hanno riportato la maggior parte del dolore (97,2%), seguiti da polimiosite (94,5%) e miosite da corpi inclusi (80,9%). C’erano maggiori rischi di dolore nei pazienti con dermatomiosite rispetto alla miosite da corpi inclusi (OR=3,7; IC 95%, 1,3-10,2).

Secondo i ricercatori, 335 dei 387 pazienti che hanno riportato dolore hanno riferito anche l’uso di farmaci. Tra questi pazienti, più di due terzi (69%) hanno riferito di aver ricevuto oppioidi prescritti.

“I partecipanti più giovani e quelli con dermatomiosite hanno maggiori probabilità di provare dolore, ma una diagnosi di polimiosite è più altamente associata all’uso di oppioidi”, hanno scritto Bhashyam e colleghi. “Le strategie di trattamento non sono uniformi e probabilmente richiedono molteplici modalità di terapia per alleviare il dolore. Studi futuri dovrebbero studiare in modo prospettico il dolore nella miosite, il suo impatto.

Abhiram Bhashyam et al., Pain profile and opioid medication use in patients with idiopathic inflammatory myopathies sulla qualità della vita e le opzioni terapeutiche più efficaci”. Rheumatology (Oxford). 2022 May 17;keac271.doi: 10.1093/rheumatology/keac271. Online ahead of print. leggi