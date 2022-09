Cyber Monday 2022: nuova occasione per gli appassionati di tecnologia

Nonostante il termine “Cyber Monday” non goda ancora oggi della medesima popolarità del famoso Black Friday, negli ultimi anni è aumentato progressivamente il numero di persone che ha scelto di approfittare delle offerte presentate, nell’arco di 24 ore, da principali siti e piattaforme e-commerce.

Il Cyber Monday è un appuntamento annuale avente luogo il lunedì successivo al Black Friday. Ad aderire alle promozioni sono numerosissimi negozi digitali, compresi gli e-store dei marchi più noti a livello mondiale.

Questo giorno speciale, come appare chiaro fin dal nome, è nato come tentativo di spingere sempre più consumatori ad avvicinarsi al mondo dello shopping online. Per quanto riguarda le origini vere e proprie, se il termine Black Friday fu “coniato” negli Stati Uniti nel 1929, in seguito ad un’iniziativa promossa dal marchio Macy’s (il cui fine era quello di promuovere l’inizio del periodo dedicato alle vendite natalizie) il Cyber Monday è sicuramente più recente, tanto che il suo avvento viene fatto risalire al 2005. In quel periodo nacque l’idea di destinare 24 ore esclusivamente alle promozioni sul Web, con sconti davvero speciali.

Spetta ad Ellen Davis e Scott Silverman la “paternità” di questa “invenzione”. Il lunedì successivo al Ringraziamento, concluso il ponte che segue il giovedì (festa del Ringraziamento), e terminate le offerte nei negozi fisici, a chi rientra al lavoro viene data l’opportunità di continuare gli acquisti online a prezzi realmente convenienti, con 24 ore di shopping senza freni.

Se il Black Friday vede come protagonisti centri commerciali e negozi, il Cyber Monday si concentra sulle vendite online. In realtà, nel nostro Paese, la differenza tra Cyber Monday e Black Friday non è così marcata come negli States; in entrambe le giornate si ha la possibilità di effettuare acquisti da internet godendo degli sconti.

Ma come fare ad approfittare del Cyber Monday?

Grazie alla guida al Cyber Monday 2022 di Discoup in pochi click qualsiasi utente ha la possibilità di raggiungere il sito di e-commerce preferito avendo, al contempo, una panoramica esaustiva sugli sconti e le promozioni attive nel Cyber Monday. Un’occasione da non lasciarsi sfuggire, soprattutto tenendo presente la vicinanza di questa giornata evento al periodo natalizio. Il modo ideale per acquistare regali risparmiando e senza la necessità di spostarsi da casa. Un Pc e un mouse sono sufficienti per portare a termine gli acquisti avendo un occhio di riguardo al portafoglio grazie agli sconti sul prezzo di listino.

Oltretutto, attraverso i siti che propongono codici sconto, gli acquisti risulteranno anche più veloci in quanto, in un’unica pagina, sono riportati gli sconti disponibili in rete per il Cyber Monday. Entrare in ogni singolo e-commerce per controllarli richiederebbe sicuramente più tempo. E per evitare che gli impegni quotidiani possano portare qualche acquirente a dimenticare questo appuntamento, iscrivendosi ai servizi di newsletter dei siti nati per presentare promozioni e offerte presenti online, si otterranno notizie in tempo reale sulle nuove offerte. Visto l’ottimo successo riscontrato nelle ultime edizioni, anche per il 2022 si attendono vendite record. Migliaia di consumatori italiani sono ormai pronti a cliccare con il mouse per soddisfare il proprio desiderio di shopping.

Le offerte sono vantaggiose non solamente per i consumatori. Uno studio avente per oggetto le vendite online riporta che quasi l’80% dei venditori online si dichiara soddisfatto dei risultati ottenuti a livello di ricavi. Per rendersene conto è sufficiente considerare come, nel 2021, il Cyber Monday in Italia sia riuscito a generare un giro d’affari pari a circa 1,8 miliardi di euro .

Da notare come siano molte le persone che, lavorando in ufficio, non perdono l’occasione di acquistare utilizzando il Pc messo a loro disposizione durante le ore di lavoro. A darne conferma è un sondaggio del 2020, in base al quale il 67% degli ordini effettuati è stato portato a termine prima delle 17. Riuscire ad acquistare senza attendere la fine della giornata lavorativa permette di accedere alle promozioni migliori.

Il Black Friday è apprezzato soprattutto per le promozioni sugli articoli di elettronica. Dal canto suo, il Cyber Monday ha conquistato l’attenzione in virtù delle imperdibili offerte su capi d’abbigliamento, scarpe, accessori e prodotti di bellezza. Inoltre, proprio per il fatto di essere maggiormente incentrato sugli acquisti online, il Cyber Monday ha retto al duro colpo della pandemia e, al contrario del Black Friday, nel 2020 ha registrato il suo record nelle ricerche Google: ben 246.000 nel solo mese di novembre (fonte: Google Adwords).