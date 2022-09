Vision presenta Peggy Gou al Fabrique di Milano

Venerdì 9 settembre 2022 al Fabrique di Milano esordio assoluto con Peggy Gou per Vision, una delle novità più attese della stagione 2022/23 del clubbing italiano ed internazionale

Nuove visioni, nuovi sguardi, nuove prospettive: venerdì 9 settembre 2022 al Fabrique di Milano esordio assoluto per Vision, una delle novità più attese della stagione 2022/23 del clubbing italiano ed internazionale. A battezzare Vision è stata invitata Peggy Gou, riferimento totale della musica elettronica mondiale, una delle poche dj e produttrici in grado davvero di portare sempre e comunque pubblico ed addetti ai lavori dove voglia lei.

Poche artiste stanno infatti avendo un impatto globale sulla musica come la coreana Peggy Gou: tra le tante gemme del suo percorso artistico, la compilation Dj Kicks! del 2019, la collana riservata soltanto ai migliori dj del pianeta. Una prova di classe e di forza nello stesso tempo, una selezione che spazia nel tempo e nello spazio: disco, house, techno, electro, con tracce risalenti anche al 1983. Un repertorio al quale Peggy Gou sa sempre attingere in ogni sua performance: la dj ideale per dare il via alla stagione 2022/23 di Vision.

Vision significa energia ed emozioni, quelle che soltanto clubbing e dancefloor sanno offrire e tutto questo non poteva che nascere grazie ad Amnesia Milano, Loud-Contact e Sincronie, il team che da anni propone al Fabrique le più importanti serate elettroniche con ospiti del calibro di Fatboy Slim, Loco Dice, Peggy Gou, Ricardo Villalobos, Seth Troxler, Solomun, Sven Väth, Tale Of Us, The Martinez Brothers e tantissimi altri ancora. Con Vision e con Peggy Gou ci si accinge a vivere un nuovo capitolo di una storia infinita.

Ingresso Fabrique Milano venerdì 09 settembre 2022: prevendite prima release 40€ + d.d.p.

Venerdì 9 settembre (dalle ore 23)

Vision presenta Peggy Gou

Fabrique Milano

via Fantoli 9

telefono 02/5063008

www.fabriquemilano.it