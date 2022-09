Su Rai 4 debutta la serie “Faster Than Fear”: le anticipazioni

“Faster Than Fear”, la prima stagione al via su Rai 4 in prima serata. Nel cast del crime Friederike Becht e Felix Klare

Parte su Rai 4 lunedì 5 settembre alle 21.20 un nuovo appuntamento seriale che accompagnerà gli spettatori per le prossime settimane con la prima stagione, in prima visione assoluta, del crime “Faster Than Fear”. In contemporanea alla trasmissione della prima puntata sarà disponibile su RaiPlay il boxset completo della serie con tutti gli episodi.

Al centro della narrazione il temibile criminale André Haffner che evade da un istituto psichiatrico dando subito inizio a una serrata caccia all’uomo. Alla squadra si unisce anche la giovane poliziotta Sunny Becker, appena tornata in servizio dopo un congedo medico di sei settimane. Nonostante Sunny sia pronta all’azione, il sovrintendente capo ne limita il ruolo, mettendola all’ombra dei suoi colleghi. Riuscirà Sunny a farsi valere nella sua squadra? Ma, soprattutto, qual è il segreto che la lega al ricercato?

Il regista tedesco Florian Baxmeyer è al timone di tutti gli episodi della prima stagione di “Faster Than Fear”, una serie poliziesco-investigativa fuori dai canoni dell’impostazione procedurale tipica di questo genere. Al centro dello show c’è il ritratto di una donna forte e determinata che allo stesso tempo appare fragile e vittima di una visione maschile e maschilista del lavoro che svolge, in cui il labile confine che lega la sua professione con la vita privata è l’ago della bilancia che potrebbe compromettere il suo posto. A dar volto all’agente Sunny Becher c’è Friederike Becht che si getta in una caccia del tipo “gatto col topo” con il criminale assassino e stupratore André Haffner che ha il volto di Felix Klare.