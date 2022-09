Previsioni meteo 5 settembre 2022: bel tempo sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 5 settembre 2022: tempo stabile e soleggiato su tutta l’Italia con la rimonta dell’alta pressione

Dopo un fine settimana bagnato, specie sulle regioni del Nord e del Centro Italia, condizioni meteo in deciso miglioramento su tutta la nostra Penisola. L’allontanamento del nucleo instabile e la rimonta dell’alta pressione regalano infatti il ritorno della stabilità su tutte le regioni. Nella giornata di oggi avremo dunque cieli sereni e temperature in ulteriore lieve rialzo, con possibilità di piogge confinata solo sull’arco alpino.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS domani non sono attese variazioni di rilievo. Il tempo sarà stabile e soleggiato su tutta l’Italia, ma attenzione perché da mercoledì è atteso un nuovo peggioramento. Torneranno infatti piogge e temporali al Nord e al Centro, mentre a seguire per il prossimo weekend la rimonta di un promontorio anticiclonico riporterà stabilità e caldo su tutta la Penisola.

Intanto per oggi, lunedì 5 settembre 2022, al Nord Italia al mattino cieli nuvolosi su tutte le regioni con piogge sparse al Nord-Ovest. Al pomeriggio ancora tempo instabile con piogge sparse e temporali, più asciutto in Pianura Padana. In serata precipitazioni in arrivo al Nord-Est e coste adriatiche, migliora altrove. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro al mattino tempo stabile con cieli poco nuvolosi, piogge sparse sulla Toscana. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali in arrivo anche su Umbria, Marche e Lazio settentrionale, variabilità asciutta altrove. In serata tempo asciutto su tutte le regioni, mentre nella notte sono in arrivo piogge e temporali sulle regioni tirreniche. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo asciutto su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio ancora cieli per lo più soleggiati. In serata ancora tempo asciutto con prevalenza di cieli sereni e qualche addensamento in Sardegna. Piogge nella notte sulle coste campane e Sardegna settentrionale. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Temperature minime e massime stabili o in lieve rialzo al Centro-Sud, in lieve calo al Nord.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.