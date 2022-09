Nicolò Di Tullio, l’uomo ideale, testimonial dell’ambiente a Manchester

Nicolò Di Tullio, “Uomo Ideale 2022”, scelto tra 25 nel mondo per parlare di un progetto a tutela dell’ambiente a Manchester

Sono solo 25 i ragazzi nel mondo selezionati dal comitato olimpico internazionale nel ruolo di Young Leader. Chiamati IOC Young Leaders. Saranno accompagnati per quattro anni dal CIO per sviluppare le abilità di leadership per realizzare un progetto a tema sociale o ambientale.

Attraverso lo sport che sia indirizzato a contribuire il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Uno di questi giovani è un italiano. Si chiama Nicolò Di Tullio, genovese di nascita ma adottato dal paradiso acquatico che l’ha da sempre sviluppato. E continua a seguirlo, credendoci sempre più.

Lui, aspetto imponente, corpo statuario, pettorali da vero sportivo non forzato, che difende il mondo marino, e, non solo. Vigile, attento a creare i presupposti al fine di monitorare gli attacchi immondi di quell’uomo insensibile e criminale che devasta tutto pur di profitti non certamente per la collettività. Infatti, non ha lasciato nel cassetto il progetto che potrebbe essere un grande aiuto di tutela e prevenzione. Si chiama GotTo e il suo primo obiettivo è di combattere il cambiamento climatico. Attraverso l’azione che gli sportivi possono compiere per supportare la scienza con le pratiche della cosiddetta citizen scienze.

Lanciato nell’ottobre 2020, il programma di nuova concezione vede 25 giovani leader immaginare, progettare e realizzare il proprio social business sostenibile basato sullo sport.

Nel corso dei quattro anni, ogni partecipante riceverà una guida esperta su una miriade di argomenti, dalla progettazione incentrata sull’uomo alla misurazione dell’impatto e ai test sugli utenti, e opportunità di finanziamento iniziale e apprendimento peer-to-peer.

Gli ultimi 25 candidati sono stati selezionati tra 350 aspiranti, tutti con una chiara passione per lo sport. L’elenco dei giovani leader selezionati è equilibrato in termini di universalità e diversità, con 13 candidati donne e 12 uomini, provenienti da 25 paesi in 5 continenti.

L’evento di One Young World di Manchester al quale parteciperà Niccolò Di Tullio come speaker delegato durante la sessione plenaria sull’oceano, rappresenterà l’Italia. Ma Nicolò ha già rappresentato in una recente kermesse ad Alassio, la bellezza italiana e la sua forte personalità . Vincendo la fascia proprio di “Uomo ideale “ 2022. “Tanta roba” che rende orgogliosi gli italiani.