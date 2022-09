Matteo Perin veste Valentina Bissoli sul red carpet di Venezia

Lo stilista Matteo Perin alla 79esima Mostra del Cinema di Venezia con una sua incantevole creazione, indossata da Valentina Bissoli

Lo stilista Matteo Perin presente alla 79esima Mostra del Cinema di Venezia con una sua incantevole creazione, indossata da Valentina Bissoli.

La modella veronese, già musa di diversi fotografi e campagne pubblicitarie, ha sfilato sul red carpet il 4 settembre con un abito in velour blue stropicciato ispirato al Rinascimento con twist al 21esimo secolo, impreziosito sulla spalla da un accessorio in diamanti.

«Un particolare che vuole ricordare lo splendore dell’epoca a cui mi sono ispirato. Azzeccatissimo per la Mostra, visto che Venezia era proprio sul tetto del mondo durante quel periodo» – sottolinea Matteo Perin, che è pronto ancora una volta a far sognare con il suo stile inconfondibile.

Uno stile che, lo ricordiamo, ha già conquistato star internazionali come John Travolta, Clive Davis e Marisol Nichols, che hanno più volte indossato outfit firmati dal designer veronese.

CHI E’ MATTEO PERIN

Matteo Perin è uno stilista italiano che realizza capi di lusso su misura per celebrità, imprenditori e altri personaggi influenti della scena internazionale. Ogni creazione, che sia un capo formale, informale oppure un accessorio, è interamente personalizzata, secondo le esigenze specifiche di ciascun cliente, dallo schizzo iniziale al progetto finale.

Nato e cresciuto in un paesino in provincia di Verona, scopre l’amore per il design fin da giovanissimo, ispirandosi agli insegnamenti del bisnonno, allo stile impeccabile della nonna e della madre artista. Questa passione poi inizia a prendere forma quando un amico di famiglia lo prende sotto la sua ala e gli insegna tutto sulla realizzazione dei modelli e il confezionamento degli abiti.

Viaggiare diventa presto un’ossessione, alla ricerca delle differenze culturali e delle molteplici influenze internazionali. Gli anni in giro per il mondo creano le basi di quello che diventerà un modello unico di business: raggiungere fisicamente il cliente, ovunque si trovi, indipendentemente dalla distanza da percorrere, restando tutto il tempo necessario per immergersi a fondo nell’universo privato della persona. Lavorare a contatto diretto, su ogni dettaglio, nell’ottica di garantire la piena soddisfazione del cliente, attraverso creazioni realmente su misura e volutamente inaccessibili al grande pubblico.

Nel corso degli anni, il luxury brand di Matteo Perin si è espanso oltre l’abbigliamento e gli accessori personali per abbracciare, tra le altre cose, gli elementi d’arredo di lusso per automobili, yacht e jet privati. Con la propria clientela Matteo condivide l’amore per la ricchezza della cultura e dello stile italiani, il valore di un linguaggio unico e personalizzato e l’eleganza che permea tutto ciò che porta il suo nome. Con la garanzia che, qualunque sia la creazione realizzata, non ne esista una uguale in nessun altro marchio di lusso del pianeta.

Per scoprire i suoi capi: www.matteoperin.com

CREDITI FOTO: COMI/TERENGHI