Mabel racconta il suo disco “The morning after”

Mabel lancia l'edizione speciale del suo disco: "Dentro anche un omaggio a Britney Spears".

L’album di Mabel “About Last Night…” esce su Apple Music in Audio Spaziale con un’edizione speciale che include quattro canzoni esclusive e una sezione intitolata “The Morning After”.

Mabel e i due lati del progetto

“About Last Night…” è ispirato alla house, all’R&B, alla trance, alla cultura dei club, alla capitale del Regno Unito e ad altro ancora, questo è un disco disegnato sull’andamento di una nottata e che racconta tutti gli alti, i bassi e le chiacchierate in bagno lungo il percorso.

“The Morning After” contiene quattro brani esclusivi, disponibili solo per gli abbonati ad Apple Music, che includono versioni acustiche e ridotte delle sue stesse canzoni e una cover molto speciale di “Toxic” di Britney Spears.

“Let Love Go” (Acoustic)

“Overthinking” (Slow and Reverb)

“Crying on the Dance Floor” (Calm String version)

& “Toxic” (di Britney Spears)

Mabel racconta il disco a Diregiovani

Mabel commenta: “Ho voluto registrare le stripped versions di tre brani dell’album perché è una sorta di ritorno al mio percorso R&B. In questo modo mi concentro sui miei arrangiamenti vocali e sui testi: trovo che a volte la canzone assuma un significato completamente nuovo. Ho anche deciso di registrare una versione di “Toxic” perché Britney Spears è sempre stata una grande fonte di ispirazione per me. Mentre la registravo pensavo molto alla sua forza e alla sua resilienza, così ho aggiunto un piccolo parte “free Britney” verso la fine. Spero che ai suoi fan piaccia molto. Ero così coinvolta nell’assistere a tutti i suoi processi. È stata davvero tutto per me quando sono cresciuta. Quindi, se mai potessi mandarle un piccolo messaggio, mi piacerebbe che lo sentisse. Britney è davvero una delle più grandi e la gente ha detto tante cose orribili su di lei. Ovviamente ha passato l’inferno. Ma è comunque salita sul palco e ha fatto il suo dovere. La ammiro come artista e come interprete, ma anche semplicemente per essere dove si trova ora. Può vivere la sua vita e sono così felice per lei“.