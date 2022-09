Fuori “My Brother’s Girlfriend” degli Airglow

“My Brother’s Girlfriend” degli Airglow si ispira alla commedia liceale: il brano è disponibile online sulle piattaforme digitali

Disponibile sulle piattaforme digitali e in radio My Brother’s Girlfriend, nuovo singolo della giovanissima rock band parmigiana Airglow. Il brano, prodotto da Molla, è ispirato dai film in stile commedia liceale, sia musicalmente che nel testo. Combinando varie influenze dagli ultimi due decenni, la sezione ritmica trasmette l’energia della nuova wave pop-punk e la più tranquilla introspettività del pop moderno mentre le chitarre soddisfano l’orecchio, forti della loro semplicità.

“Un ritornello allegro ed orecchiabile arricchito da voci di gruppo cattura quei sentimenti sognanti e liberi tipici della fine delle superiori mentre le strofe nascondono un’espressione più riflessiva e matura dell’amore, culminando in un crescendo di sintetizzatori ed ambience prima del ritornello conclusivo” – Airglow.

Noi siamo gli Airglow. Folli, energici, siamo un’overdose di adrenalina. Con la potenza del nostro suono cerchiamo di stravolgere ogni locale di Parma e proviamo a far tuonare i nostri pezzi tra i quartieri e i vicoli della nostra città. La nostra ambizione non si ferma e vogliamo far arrivare la nostra musica, il nostro progetto, la nostra anima a quante più persone possibili. Ci nutriamo del fuoco del pubblico che rende magici i nostri pezzi pop-punk e alternative rock. Tu invece? Sei curioso adesso? Scommettiamo di sì quindi cercaci, non perdere tempo e ricorda… Airglow means fire.

Airglow è un progetto nato a Parma nel 2019. Il loro sound caratterizzante è una fusione delle influenze dei quattro membri che sfocia in un alternative rock con elementi pop-punk.

Ponendosi l’obiettivo di inscenare live memorabili ed estroversi, la band è entrata nello scenario locale con performance energetiche ed outfit sempre eclettici seppur lasciando spazio a momenti più introspettivi quando il brano li necessita. Il palcoscenico è infatti dove gli Airglow prosperano maggiormente, dando luogo a vere e proprie “esperienze” per gli spettatori, spesso anche direttamente coinvolti, piuttosto che ad un semplice concerto.

Dopo circa un anno dall’uscita dei primi due singoli, gli Airglow si apprestano a rilasciare “My Brother’s Girlfriend”: un brano dalle fondamenta pop-punk ma arricchito da elementi ricollegabili a svariati generi moderni.