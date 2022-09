Eman in radio con il nuovo singolo “L’alba”

Fuori in rotazione radiofonica e disponibile online su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo di Eman intitolato “L’alba”

L’alba è il nuovo singolo di Eman che ha come protagonista la libertà incarnata in una donna da conquistare in una notte estiva dove l’arsura e l’umidità non riescono a farci dormire. Un sogno lucido per una riflessione su una condizione che insegue chiunque e che viene descritta attraverso l’immagine del fuoco che arde, visibile a tutti e associabile a una rivoluzione interiore. Un cantautore sempre pronto a spiazzare l’ascoltatore, mettendo da parte il cinismo e l’ironia per renderci partecipi di questo ballo frenetico intorno a un falò per scacciare le nostre paure di fronte a un cambiamento e spronarci a lasciarsi andare in un vortice di emozioni, spinti dall’impulsività e dalla passionalità.

Una sirena e una radio in sottofondo ci introducono nel viaggio di questa visione onirica con un sapiente crescendo musicale, merito della sempre ispirata vena artistica del produttore SKG, con un incontro umano e sonoro tra la Calabria e il Sud America, accentuato anche dai cori brasiliani sul finale di Mercedes Casali e Martim Fogaça. Un immaginario visivo e testuale che riprende pezzi precedenti della produzione di Eman, da Danziamo dentro al fuoco a Fiume fino a Giuda, con il serpente pronto a ucciderti e una fuga dal quotidiano che ti opprime per abbracciare la purezza di rapporti umani autentici e la bellezza della vita, capace di sbaragliare sempre le carte in tavola.

Link spotify: https://open.spotify.com/album/47elTJEqfkCKxbdkXDgkob?highlight=spotify:track:5LNIanIlVO5jhzvSn5lH4A