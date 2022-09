Vertical Community Festival: al via a Montecatini la prima edizione

Dal 23 al 25 settembre a Montecatini la prima edizione di Vertical Community Festival: le iscrizioni per partecipare al concorso scadono l’11 settembre

Si terra’ a Montecatini Terme la prima edizione dell’innovativo VERTICAL COMMUNITY FESTIVAL.

Il 23, 24 e 25 settembre il festival, promosso dal Comune di Montecatini Terme e organizzato da Associazione Artigiano in collaborazione con LEG Live Emotion Group e TAG, sarà dedicato al PREMIO VERTICAL COMMUNITY ART, un concorso aperto ad artisti emergenti, disegnatori, sceneggiatori, game designer, videomaker e web designer che premierà con una borsa di studio del valore di 2000€ l’artista selezionato da una giuria composta da Simone Bianchi artista che disegna e dipinge da oltre 15 anni per il mercato fumettistico americano, Diego Cajelli autore e creativo per Zelig e tra le altre cose autore per Comics & Science collana editoriale divulgativa del CNR e InnTale gruppo di content creator che condividono con la loro nutrita community la passione per i giochi di ruolo, sia su YouTube che su Twitch.

La partecipazione al concorso è gratuita, il regolamento su www.associazioneartigiano.it con scadenza 11 settembre 2022.

VERTICAL COMMUNITY FESTIVAL, in questa sua prima edizione, sarà caratterizzato dal tema dell’ACQUA simbolo di vita, limpidezza e fluidità ed elemento caratterizzante di Montecatini Terme. Una celebrazione del luogo culla dell’evento che per 3 giorni offrirà occasioni interessanti di arte, divertimento e cultura, in programma il 23, 24 e 25 settembre seminari per operatori orbitanti nel mondo degli eventi di settore sulle tematiche inerenti agli sviluppi degli eventi legati ai meta-mercati nascenti (content creator, tik-toker e le nuove arti espressive), incontri e spettacoli con concerti di artisti amatissimi nel mondo della cultura pop crossmediale.

“Da un anno stiamo lavorando per individuare una formula originale per inserire la città di Montecatini Terme nel filone delle iniziative relative ai comics ed abbiamo inteso farlo con una formula altamente innovativa che vuole essere sinergica e non concorrenziale rispetto a tutto quanto già è presente sul territorio”, ha dichiarato il Vicesindaco e Assessore alla Cultura Alessandro Sartoni. “Questa prima edizione sarà utile anche per fare il setup organizzativo, in modo che dal 2023 il Vertical Community Festival possa diventare un appuntamento fisso e tale da diventare occasione di richiamo turistico. A proposte anche interessanti ma di poco costrutto in termini di ricaduta economica, alcune uscite dal cartellone cittadino, passato il lungo periodo pandemico è doveroso associare altro che abbia un maggior appeal per passare dalle parole ai fatti e proporre una città dal turismo plurale che produce iniziative in grado di creare attenzione in ambiti vasti”.

VERTICAL COMMUNITY ART è un concorso crossmediale per tutti nel quale i partecipanti possono presentare le loro opere tramite brevi video (max 3′ min, formato 9:16) in formato Verticale. Il formato diventa dunque un valore aggiunto e non un limite, è un’ottima occasione per presentare le proprie opere al grande palcoscenico dei social, come TikTok, Instagram e Youtube. Le opere presentate devono appartenere all’ambito grafico visuale: illustrazione, fumetto, animazione, foto, video, costume (cosplay).

Il festival si inserisce nell’ambito del mondo comics che esalta la cultura pop chiamata Crossmediale. Gli eventi legati a questo mondo sono sempre più incentrati sulla possibilità di mettere in connessione i mezzi di comunicazione l’uno con l’altro, grazie allo sviluppo e alla diffusione di piattaforme digitali e ad un linguaggio comune che in virtù del connubio immagine e parola, rappresenta. In questa tendenza, internet è il mezzo che meglio si adatta perché nel gioco di rinvii da un mezzo, o un apparecchio, all’altro, spesso è coinvolto il world wide web. Da tutto questo nasce l’idea del VERTICAL COMMUNITY FESTIVAL dove la verticalità dello sviluppo e la partecipazione del pubblico sono protagonisti. Il pubblico diventerà protagonista e non solo spettatore vivendo in prima persona il sogno autoriale preferito.

Il programma del festival con gli ospiti e gli appuntamenti sarà comunicato a breve.

info:segreteria@legrsl.net

Pagina FB: Vertical Community Festival

IG : @verticalcommunityfestival