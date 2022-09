Torna “Elementi”, l’evento che celebra la pizza

Dal 9 all’11 settembre da Mare Culturale Urbano torna “Elementi”, tre giorni ricchi di appuntamenti dedicati agli amanti della pizza

A distanza di due anni, l’evento dedicato alla pizza e a tutti i suoi ingredienti, torna in scena nella bucolica cornice di Mare Culturale Urbano, a Milano. Dal 9 all’11 settembre, Elementi è pronto per raccontare ogni sfaccettatura della pizza nella sua accezione più moderna. Gusto, condivisione, formazione, musica e divertimento, per tre giorni esclusivi only for pizza lovers.

Il format ideato e prodotto dall’agenzia WLA in collaborazione con Molino Vigevano 1936, leader nel mercato delle farine per preparazioni dolci e salate, giunge alla sua seconda edizione aperta gratuitamente al pubblico. Obiettivo della manifestazione è quello di diffondere una cultura della pizza giovane e contemporanea, diventando il palcoscenico ideale non solo per gli esperti del settore, ma per tutti coloro che amano il piatto italiano più conosciuto al mondo.

Da venerdì 9 a domenica 11 settembre, diciotto pizzaioli provenienti da tutta la penisola proporranno le loro specialità con focus su abbinamenti e materie prime. Si alterneranno ai forni di Elementi grandi pizzaioli come Antonio Greco (Da Zero, Milano), Antonio Pappalardo (La Cascina dei Sapori, Brescia), Diego Vitagliano (10 Pizzeria, Napoli), Petra Antolini (Settimo Cielo, Verona), Davide Fiorentini (O’ Fiore Mio) e molti altri, che rappresenteranno le più importanti categorie di pizza: napoletana, italiana, romana, in teglia, alla pala e anche senza glutine. Una postazione, a cura di Farine Magiche, sarà, invece, dedicata ai fritti, realizzati dagli Chef di Mare Culturale Urbano.

Contemporaneamente, il palco di Mare Culturale Urbano si trasformerà nel cuore pulsante dell’evento, ospitando momenti di condivisione incentrati su pizza, musica, arte e intrattenimento. Durante i giorni dell’evento sarà, infatti, possibile assistere a diversi talk e presentazioni, tra cui la mostra “Pizza Connection” ideata da Perimetro.

Non mancheranno occasioni per conoscere i segreti dell’impasto perfetto grazie a workshop in collaborazione con Farina Vesuvio di Molino Vigevano.

Per far divertire i più piccoli e farli avvicinare al mondo della pizza e della sana alimentazione, invece, una serie di Laboratori Gioca e Crea sono in programma per le giornate di sabato e domenica, in collaborazione con Mare Culturale Urbano e con l’Associazione Lop Lop.

Ad animare l’atmosfera, un party diverso al giorno in collaborazione con Le Cannibale in compagnia di Dj Set a cura di Dj Francisco aka L.U.C.A, Disco Stupenda con BPlan, Tommyboy e Beppe Loda, Serendipity con Nicola Mazzetti, Peak Nick e Marcello Storari e una selezione musicale curata da Elementi.

Il programma completo di Elementi – Only for pizza lovers è disponibile sul sito ufficiale dell’evento, al link: https://www.elementipizza.it/

L’ingresso all’evento è gratuito, previa registrazione obbligatoria al seguente link: https://bit.ly/elementi-ticket

Elementi è la celebrazione della pizza, della sua storia e delle sue tradizioni ma, soprattutto, degli ingredienti che compongono uno dei simboli più autentici della cultura gastronomica nostrana. Nato quattro anni fa come evento itinerante dedicato alla scoperta dei segreti dell’impasto perfetto, Elementi cambia formula e si trasforma in una kermesse stabile che, per la seconda volta, non sarà più dedicata ai soli addetti ai lavori ma aprirà le porte anche al pubblico, per tre giorni ricchi di appuntamenti e degustazioni in uno degli spazi più vivi e ferventi di Milano: Mare Culturale Urbano.

Elementi è ideato e prodotto dall’agenzia WLA.

Sponsor

Farine Magiche, Amaro Montenegro, Select, Red Bull Organics, Julius Meinl, Ferrarelle, Birrificio Angelo Poretti, Ferrarelle Maxima

Sponsor tecnico

Moretti Forni

Partner

Mare Culturale Urbano, Associazione Lop lop, Perimetro, FoodFellas, AudioXL e Digital Paths

Media Partner

Edizioni Zero, Dissapore, Garage Pizza