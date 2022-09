Samuele Battilà in radio con “Cosa ne sarà di me”

Disponibile in rotazione radiofonica “Cosa ne sarà di me”, il nuovo singolo di Samuele Battilà, già su tutte le piattaforme di streaming digitali

“Cosa ne sarà di me” è un brano rock/pop con sfumature che riportano ad un sound anni 90-2000, suonato con strumenti veri. È un pezzo che passa da un’atmosfera leggera e tranquilla a qualcosa di forte e coinciso dove arriva tutto il significato della canzone.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Questa canzone è un inno alla libertà e alla gloria per se stessi. Nonostante le incertezze che la vita ci mette davanti tutti i giorni, ho scritto questa canzone per evidenziare il fatto che questa va vissuta con grinta e con speranza. È un pezzo che ti spinge a guardarti dentro, volerti bene e accettare le difficoltà non scansandole ma affrontandole. C’è l’energia che ti travolge e ti trascina ad ascoltare questa canzone”.

Il videoclip è stato girato in una location dove il paesaggio mozzafiato caratterizzato da elementi naturali come acqua, terra e cielo, rende l’idea della purezza di questo pezzo. La bellezza del video è proprio la sua naturalezza dove l’artista suona e canta in mezzo alla nostra amata madre terra.

Biografia

Samuele è nato in Italia il 23/02/1996. Immediatamente sente la musica come sua musa ispiratrice e leader della vita. Si avvicina alla chitarra all’età di 10 anni senza mai smettere, amando fin da subito il rock, il pop, il punk rock e tutta la musica cantautorale italiana. Inizia a scrivere perché sente il bisogno all’età di 17 anni, scrive varie canzoni e poi decide di incidere il suo primo album “Fra le righe della vita” composto da cinque canzoni con uno stile cantautorale rock-pop, in cui fa comprende la profondità, l’essenza e la potenza dei suoi pezzi, del suo stesso stile di petto e dell’unicità dell’anima che può toccarti con una canzone, sa esprimere molto bene un sentimento in una canzone e forse questo è il suo più grande talento. In programma ha tanti eventi e tanta altra musica.