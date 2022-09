Previsioni meteo 4 settembre 2022: piogge e temporali al Centro

Le previsioni meteo di oggi, domenica 4 settembre 2022: fase perturbata sulle regioni centrali e parte del Sud peninsulare con piogge e temporali

Come annunciato, il maltempo è tornato a fare la voce grossa su parte dell’Italia in questo primo fine settimana di Settembre caratterizzato da condizioni meteo instabili specie al Nord e al Centro. Nella giornata di oggi avremo ancora cieli coperti e possibilità di piogge, che localmente potranno assumere carattere di rovescio, sulle regioni centrali e su parte di quelle meridionali. Clima più asciutto al Nord e sulle Isole maggiori con temperature in lieve rialzo.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS domani avremo un miglioramento del tempo e il ritorno del sole su tutta la Penisola. La prossima settimana vedrà due fasi distinte: un nuovo peggioramento è atteso tra mercoledì e venerdì con piogge al Nord e al Centro, mentre a seguire per il prossimo weekend la rimonta di un promontorio anticiclonico dovrebbe riportare stabilità e caldo.

Intanto per oggi, domenica 4 settembre 2022, al Nord Italia al mattino isolate piogge sulle Alpi centrali, nuvolosità bassa in Pianura Padana e sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio acquazzoni e temporali lungo l’arco alpino, soleggiato altrove. In serata tempo stabile con nubi sparse alternate a schiarite. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Centro al mattino nuvolosità irregolare con piogge sparse, più asciutto sui settori adriatici. Al pomeriggio ancora piogge e temporali sparsi, migliora in Toscana. In serata residue piogge tra Umbria e Marche, variabilità asciutta altrove. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino piogge tra Molise, Campania e Puglia settentrionale, asciutto altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge sparse e temporali, più asciutto su Calabria e Isole Maggiori. Fenomeni in esaurimento in serata. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Temperature minime stabili o in lieve calo e massime in rialzo su tutte le regioni.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.