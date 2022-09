FirenzeGioca alla Fortezza da Basso: aperta la prevendita dei biglietti

Si scaldano i motori di FirenzeGioca: il 24 e 25 settembre la kermesse fiorentina arriva alla Fortezza da Basso per un fine settimana di gioco per tutti

FirenzeGioca cresce e arriva alla Fortezza da Basso di Firenze, prestigiosa sede fieristica che ospiterà giochi e giocatori sabato 24 e domenica 25 settembre 2022, dalle 10 alle 20.

Sono già aperte le prevendite dei biglietti per la kermesse fiorentina organizzata dall’associazione di promozione sociale ProGioco Firenze in collaborazione con le principali associazioni ludiche della città metropolitana di Firenze e patrocinata da Comune di Firenze, AiCS e Federludo.

“Torna una manifestazione ormai attesa, una due giorni capace di valorizzare e declinare il gioco come leva di crescita e apprendimento – ha detto l’assessore allo Sport e alle Politiche Giovanili Cosimo Guccione – Un evento che a partire dall’attenzione al mondo del gioco a 360 gradi approfondisce tematiche importanti e ben sottolinea il rispetto delle regole. Tantissime associazioni ludiche scendono in campo per questa iniziativa che promuove uno svago intelligente e formativo”.

Con eventi di richiamo nazionale, centinaia di giochi da tavolo, american, german, artigianali, giochi di ruolo con o senza master, indie, ospiti, dimostrazioni, concorsi, anteprime e laboratori, FirenzeGioca è la Festa del Gioco per Tutti, un grande evento per tutte le età e per ogni tipo di passione che si svolge all’insegna della socialità e dello svago intergenerazionale, con un’area interamente dedicata a famiglie con bambini, che potranno scoprire e curiosare tra le tante proposte.

“Firenzegioca e io la fo giocare” è lo slogan che testimonia l’orgoglio di centinaia di volontari e giocatori delle associazioni ludiche, che sono da sempre la vera anima della manifestazione e che quest’anno organizzeranno il primo simposio nazionale del mondo no profit dedito al gioco, in collaborazione con CESVOT.

“Sarà un weekend intenso che darà modo di conoscere il mondo del gioco in tutte le sue sfumature di divertimento intelligente ed educativo e dell’arte del far giocare – preannuncia la presidente dell’associazione ProGioco, referente organizzativa della manifestazione, Mirella Vicini – con ospiti che di parleranno di eduteinment, gamification, didattica ludica, riuso e sostenibilità, anche grazie alla collaborazione con Università degli Studi di Firenze e ai contributi di Fondazione CR Firenze).

FirenzeGioca è protagonista del panorama eventi ludici fiorentino da più di due ventenni e, a riprova della sua costante crescita e affermazione, quest’anno la manifestazione approda alla Fortezza da Basso, location perfetta e prestigiosa”.

Il manifesto dell’edizione 2022 è realizzato da Paolo Chiari, in arte Quercelfo, affermato scultore e modellista maestro di creatività, e interpreta in termini fantasy la conquista ludica dei bastioni del polo espositivo fiorentino.

Comitato Organizzatore:

ProGioco Firenze Associazione di Promozione Sociale

con il supporto attivo delle principali associazioni ludiche toscane

con il patrocinio del Comune di Firenze, Associazione Italiana Cultura e Sport e Federazione Italiana delle Associazioni Ludiche

Biglietti:

dai 5 ai 7€ in prevendita attraverso Ticket One e il circuito Box Office;

dai 7,5 ai 9,5€ direttamente in Fiera

Ingresso gratuito fino a 6 anni; ridotto per bambini e ragazzi fino a 14 anni, soci Unicoop Firenze, possessori di una delle riduzioni ufficiali

Contatti:

Segreteria Organizzativa

progiocoaps@firenzegioca.it

Presidenza ProGioco Firenze APS

vicinimirella@gmail.com

FIRENZEGIOCA 2022

21ma edizione – Festa del Gioco per Tutti

Sabato 24 e domenica 25 settembre 2022

Orario: dalle 10 alle 20

Firenze, Fortezza da Basso

Padiglione Arsenale, con ingresso da Porta Soccorso alla Campagna e Porta Santa Maria Novella (questa riservata a chi ha acquistato il biglietto in prevendita).

