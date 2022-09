Previsioni meteo 3 settembre 2022: nuovo peggioramento in arrivo

Le previsioni meteo di oggi, sabato 3 settembre 2022: dopo la breve pausa asciutta di ieri, nuvole e piogge sono di nuovo all’orizzonte

Condizioni meteo di nuovo instabili sull’Italia in questo primo weekend del mese di Settembre che si preannuncia dai due volti. Dopo la breve pausa asciutta di ieri, infatti, nella giornata di oggi le nuvole torneranno a farsi minacciose sulle nostre regioni. Avremo dunque piogge e temporali nel corso delle ore pomeridiane su gran parte delle regioni del Nord e del Centro. Prosegue invece la fase di tempo asciutto al Sud e Sicilia.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS domani scenario invariato con maltempo al Nord e al Centro. La depressione in discesa dall’Islanda lungo il bordo orientale dell’anticiclone delle Azzorre andrà infatti ad approfondirsi ad ovest della Gran Bretagna. La sua azione favorirà il richiamo di correnti caldo-umide sui versanti occidentali della nostra penisola, innescando forti temporali a partire dai settori Tirrenici.

Intanto per oggi, sabato 3 settembre 2022, al Nord Italia al mattino cieli nuvolosi su tutte le regioni con piogge sparse al Nord-Ovest. Al pomeriggio ancora tempo instabile con piogge sparse e temporali, più asciutto in Pianura Padana. In serata precipitazioni in arrivo anche sulle coste adriatiche. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro al mattino tempo stabile con cieli poco nuvolosi, salvo isolate piogge sui settori tirrenici della Toscana. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sparsi tra Umbria e Toscana, variabilità asciutta altrove. In serata piogge sparse su gran parte delle regioni centrali. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo asciutto su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio ancora cieli per lo più soleggiati, innocui addensamenti in Sardegna. In serata isolate piogge in Sardegna, prevalenza di cieli sereni altrove. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Temperature minime stabili e massime in lieve calo, stazionarie o in lieve aumento al Centro e al Sud.

