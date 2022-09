Netflix annuncia “You Are SO Not Invited to My Bat Mitzvah!”

Netflix annuncia che l’adattamento cinematografico del romanzo per ragazzi “You Are SO Not Invited To My Bat Mitzvah!” è in produzione

Netflix ha iniziato la realizzazione del romanzo per ragazzi You Are SO Not Invited to My Bat Mitzvah! di Fiona Rosenbloom, prodotto da Happy Madison e Alloy Entertainment.

Regia: Sammi Cohen (Crush)

Sceneggiatura: Alison Peck (Work It)

Cast: Idina Menzel (Diamanti grezzi, Cenerentola), Sarah Sherman (Saturday Night Live), Sunny Sandler, Sadie Sandler, Luis Guzmán (Boogie Nights – L’altra Hollywood, Shameless), Ido Mosseri (Sandy Wexler, Zohan – Tutte le donne vengono al pettine), Samantha Lorraine (The Walking Dead: World Beyond), Dylan Hoffman (Next), Dean Scott Vazquez (Transformers – Il risveglio), Miya Cech (Finché forse non vi separi), Ivory Baker, Dylan Dash (Adeline, The Great), Millie Thorpe (Ultra Violet & Black Scorpion), oltre a Zaara Kuttemperoor, Jackie Sandler e Adam Sandler

Produzione: Adam Sandler e Tim Herlihy per Happy Madison. Leslie Morgenstein ed Elysa Koplovitz Dutton per Alloy Entertainment

Produzione esecutiva: Barry Bernardi, Judit Maull e Kevin Grady per Happy Madison

Logline: I piani per il bat mitzvah di una ragazzina prendono una piega tragicomica, rischiando di rovinare uno degli eventi più importanti della sua vita.

