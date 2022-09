“La 25ª ora” su Rai 4: ecco la trama del film

In prima serata su Rai 4 “La 25ª ora”: ecco la trama del film del 2002, diretto da Spike Lee, tratto dal romanzo omonimo scritto da David Benioff

Monty Brogan e’ uno spacciatore di droga, fidanzato con Naturelle, una ragazza portoricana. I suoi migliori amici sono Jacob, un insegnante innamorato di una sua studentessa, e Frank, un agente di borsa. Monty ha anche un cane, con il quale passeggia per le strade di New York. Il padre, James, e’ un vigile del fuoco in pensione che pensa ai colleghi uccisi l’11 settembre. Monty e’ stato condannato a sette anni di carcere; dopo che la polizia in seguito ad una soffiata ha trovato nel suo appartamento molti contanti ed un chilo di eroina si appresta a vivere l’ultima sua notte di liberta’ in compagnia dei suoi amici e della sua fidanzata. Monty non riesce a capacitarsi della sua colpa e in un monologo inizia a insultare tutti, prima di capire che il solo colpevole e’ lui.

E’ la trama del film “La 25ª ora” che Rai 4 propone in prima serata sabato 3 settembre 2022 alle ore 21:20.

Nel cast: Edward Norton, Rosario Dawson, Philip Seymour Hoffman. Regia di Spike Lee.