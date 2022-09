A Roma al via Eternal city motorcycle show

Il 3 e 4 settembre all’Eur c’è l’Eternal city motorcycle show: tra i brand in prima linea ecco le presenze di Harley-Davidson, Indian, Bmw, MV Agusta, Ducati

Dopo il successo del 2021, la grande kermesse del custom nella Capitale tornerà alla fine dell’estate e sarà ospitata dal Palazzo dei Congressi dell’Eur il 3 e 4 settembre. Una location di rara bellezza che offre ampi spazi coperti, colonnati suggestivi e la possibilità di collocare all’esterno street food, stand ed esposizioni di case con demo ride. Tra i brand in prima linea, confermate al momento le presenze di Harley-Davidson, Indian, Bmw, MV Agusta, Ducati, Ktm, Triumph, Royal Enfield, insieme alle principali realtà aftermarket e ai customizer nazionali. Tra gli eventi più attesi il contest di Low Ride che sarà, come da tradizione, documentato con uno studio fotografico e un reportage. Aperto a preparazioni di ogni stile, il bike show ufficiale sarà completato da Eternal Iron, specifico cafe racer.

Un’altra grande novità è rappresentata dal contest riservato a Vespa e Lambrette vintage a cui sarà dedicata anche una mostra, a cura di Eugenio Degli Innocenti e del blog Scooterismo, che vedrà ripercorrere la storia e gli stili di questi due mezzi di locomozione “cult” con una ventina di mezzi inediti, da street racer a rat e numerose curiosità.

UN ANGOLO DI GIAPPONE CUSTOM INCLUDERÀ ARTE, ARTIGIANATO E MOSTRE FOTOGRAFICHE

Il Giappone avrà un tema dedicato, introdotto dai tamburi di Munekaido e che vedrà svolgersi un’iniziativa ad hoc con la creazione di un angolo di Giappone custom nella Capitale che includerà arte, artigianato e mostre fotografiche. Si anticipano, in tale contesto, sinergie con Hot Rod Custom Show di Yokohama e Mooneyes ed è attesa la rivista Vibes, magazine tra i più gettonati del settori, i cui vertici arriveranno direttamente da Tokio.

Confermata anche la collaborazione dei club Rumblers e Portoricano V8 che, nelle scorse edizioni di Eternal hanno presentato una selezione delle più belle auto Usa e pick-up d’epoca trasformati in hot rod e kustom. Infine, l’incontro con una star di Hollywood ha destato di recente grande interesse mediatico per gli organizzatori dell’Eternal City Custom Show. A Roma fino a poco tempo fa per le riprese di Fast and Furious 10, in cui ha un ruolo importante in sella a una Harley-Davidson Pan America 1250 trasformata in streetfighter, Jason Momoa ha stretto amicizia con la Eternal City Crew, dichiarando che farà tutto il possibile per partecipare alla sesta edizione.