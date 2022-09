Netflix al lavoro sul sequel di “The Gray Man”

Netflix sta realizzando un sequel e uno spinoff che espandono l’universo di “The Gray Man”: ecco tutti i dettagli

In seguito all’incredibile successo di The Gray Man, Netflix sta consolidando i piani per trasformare la storia un colossale franchise di spionaggio.

Il sequel di The Gray Man, che ha ricevuto un punteggio di 91% su Rotten Tomatoes dal pubblico sfegatato, è in fase di realizzazione con la star Ryan Gosling e i registi Joe e Anthony Russo. I fratelli Russo e Mike Larocca di AGBO faranno da produttori insieme a Joe Roth e a Jeffrey Kirschenbaum (Roth Kirschenbaum Films).

Il coautore di The Gray Man Stephen McFeely (The Electric State, Avengers: Endgame, Captain America: Civil War) ha già iniziato a scrivere la sceneggiatura.

Inoltre, uno spinoff degli acclamati sceneggiatori Paul Wernick e Rhett Reese (Deadpool, Zombieland) esplorerà un lato diverso dell’universo di The Gray Man. La storia per il momento è segreta.

The Gray Man è tratto dalla serie di romanzi bestseller di Mark Greaney.

The Gray Man è il terzo film di AGBO a debuttare su Netflix, oltre a essere il secondo consecutivo della società a raggiungere istantaneamente il primo posto in tutto il mondo. Il sequel è in fase di realizzazione, mentre quello del film del 2020 Tyler Rake con Chris Hemsworth (al quinto posto tra i più popolari su Netflix) sarà disponibile sulla piattaforma nel 2023.

Dichiarazione di Joe e Anthony Russo: “La reazione del pubblico a The Gray Man è stata fenomenale. Apprezziamo molto l’entusiasmo dei fan da tutto il mondo. Questo film ha tanti personaggi incredibili ed è stato concepito per diventare parte di un universo in espansione. Siamo lieti che Netflix abbia annunciato il sequel con Ryan, oltre a una seconda sceneggiatura della quale non vediamo l’ora di poter parlare”.

Dichiarazione di Scott Stuber, Head of Global Film: “Con The Gray Man i fratelli Russo hanno creato uno spettacolo mozzafiato amato dagli spettatori di tutto il mondo. Siamo entusiasti di continuare a collaborare con loro e con il team di AGBO per sviluppare l’universo di The Gray Man“.