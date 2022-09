Il tour di Shade continua a anche a settembre: le date

Shade, dopo l’uscita del singolo feat J-Ax “Tori Seduti”, annuncia nuove date al suo djset tour, dal calendario in continuo aggiornamento! Il rapper e artista poliedrico continua a portare la sua musica e tutta la sua energia sui palchi italiani, per tante imperdibili tappe estive. Di seguito tutte le date del tour, compresi i nuovi appuntamenti:

SHADE

02.09 – Ponte Nelle Alpi (BL) – Polpet La Sagra

03.09 – Sciacca (AG) Azzurro Food – Piazza A. Scandaliato – NUOVA DATA

04.09 – Conca della Campania (CE) – Piazza – NUOVA DATA

05.09 – Paola (CS) – Piazza 4 Novembre – NUOVA DATA

06.09 – Vigevano (PV) – Castello Sforzesco

10.09 – Ferentino (FR) – Notte Bianca

11.09 – Udine – Piazza Libertà

18.09 – Sarroch (CA) – Piazza del Mercato – NUOVA DATA

24.09 – Sant’Antonio di Gallura (OT) – Piazza della Chiesa

, l’hit maker di successo re del freestyle con all’attivo 12 dischi di platino e 3 dischi d’oro, ha acceso l’estate con il nuovo singolo(Sony Music – Epic Records Italy) e il suo videoclip ufficiale , che vede il featuring speciale di. Il brano, prodotto da PLTNM Squad e Enrico Brun, è stato pubblicato lo scorso 1° luglio

Nella sua musica, Shade unisce tecnica e abilità di scrittura ad un’ironia irriverente e a giochi di parole senza filtri, creando un mix in cui il rap abbraccia melodie pop, con testi divertenti e spietati, raggiungendo in poco tempo milioni di stream e views con le sue hit. Per l’artista, il singolo arriva dopo la certificazione PLATINO di “In un’ora”, colonna sonora della stagione estiva 2021, dopo il TRIPLO PLATINO di “Irraggiungibile”, il DOPPIO PLATINO di “Autostop” e segue i successi “Allora Ciao” (PLATINO), “La hit dell’estate” e “Bene ma non benissimo”, entrambi DOPPIO PLATINO, “Senza farlo apposta” (PLATINO), “Amore a prima insta” (ORO).

In “TORI SEDUTI” Shade torna a collaborare con J-Ax dopo il featuring di “Tutti a casa”, il brano incluso nel suo album “Truman” (2018). Un duo incredibile quello di Shade e J-Ax, per un pezzo dal mood estivo e di sicuro impatto, caratterizzato da un sound fresco che trascina tutti a ballare. Un rodeo in cui l’amore estivo lascia poco spazio al corteggiamento, le ragazze sono sfuggenti e i ragazzi alle feste fanno a gara per avere successo nelle loro conquiste, come dei veri cowboy.