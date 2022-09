Farmaceutica: Amgen acquisisce Chemocentryx

Amgen acquisisce ChemoCentryx per 52 dollari per azione in contanti, pari a un valore aziendale di circa 3,7 miliardi di dollari

Amgen e la biotech ChemoCentryx hanno annunciato che le società hanno stipulato un accordo definitivo in base al quale Amgen acquisirà ChemoCentryx per 52 dollari per azione in contanti, pari a un valore aziendale di circa 3,7 miliardi di dollari.

“L’acquisizione di ChemoCentryx rappresenta per Amgen un’opportunità irresistibile di aggiungere alla nostra decennale leadership nel campo dell’infiammazione e della nefrologia Tavneos, un trattamento trasformativo e di prim’ordine per la vasculite ANCA-associata”, ha dichiarato Robert A. Bradway, presidente e amministratore delegato di Amgen. “Siamo entusiasti di partecipare al lancio di Tavneos e di aiutare molti altri pazienti affetti da questa grave malattia, a volte pericolosa per la vita, per la quale permane una significativa necessità medica insoddisfatta. Non vediamo l’ora di dare il benvenuto al team altamente qualificato di ChemoCentryx, che condivide la nostra passione nel servire i pazienti affetti da gravi malattie.”

“L’impegno per migliorare le vite umane è il legame che unisce oggi Amgen e ChemoCentryx”, ha dichiarato Thomas J. Schall,presidente e amministratore delegato di ChemoCentryx. “L’anno scorso, dopo 25 anni di storia orgogliosa, noi di CCXI abbiamo mantenuto la promessa della nostra fondazione con l’approvazione di TAVNEOS per i pazienti affetti da vasculite associata ad autoanticorpi anti-neutrofili (vasculite associata ad ANCA). È un onore unirmi alla grande missione di Amgen e iniziare insieme una nuova e luminosa era per portare farmaci che cambiano il panorama come Tavneos a coloro che ne trarranno i maggiori benefici”.

Il farmaco è un inibitore selettivo del recettore della componente 5a del complemento, somministrato per via orale. È stato approvato dalla Food and Drug Administration statunitense nell’ottobre 2021 come trattamento aggiuntivo per i pazienti adulti con vasculite ANCA-associata attiva grave, in particolare granulomatosi con poliangioite (GPA) e poliangioite microscopica (MPA) (le due forme principali di vasculite ANCA-associata), in combinazione con la terapia standard.

Vasculite ANCA-associata è un termine ombrello per un gruppo di malattie autoimmuni multisistemiche con infiammazione dei piccoli vasi. I vasi infiammati possono rompersi o occludersi, dando origine a un’ampia gamma di sintomi e segni clinici legati a una risposta infiammatoria sistemica che può provocare lesioni profonde e disfunzioni a reni, polmoni e altri organi.

Amgen è leader nel settore dell’infiammazione e della nefrologia. Il portafoglio di farmaci contro l’infiammazione comprende Otezla, Enbrel, Tezspire, Amgevita (un biosimilare di Humira), Riabni (un biosimilare di Rituxan) e Avsola (un biosimilare di Remicade).

La pipeline di Amgen comprende quattro farmaci innovativi per l’infiammazione in Fase 2 – efavaleukin alfa per il lupus eritematoso sistemico e la colite ulcerosa, ordesekimab per la celiachia, rocatinlimab per la dermatite atopica e rozibafusap alfa per il lupus eritematoso sistemico – e ABP 654, un biosimilare di Stelara in Fase 3 di sviluppo. Il portafoglio nefrologico di Amgen comprende Epogen, Aranesp, Parsabiv e Sensipar.

Le vendite di Tavneos negli Stati Uniti nel primo trimestre del 2022, il primo trimestre completo di vendite, sono state di 5,4 milioni di dollari. Il farmaco è approvato anche nei principali mercati al di fuori degli Stati Uniti, tra cui l’Unione Europea e il Giappone. Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma Ltd. manterrà i diritti esclusivi per la commercializzazione di Tavneos al di fuori degli Stati Uniti, ad eccezione del Giappone, dove Kissei Pharmaceutical Co., Ltd. detiene i diritti di commercializzazione, e del Canada, dove Otsuka Canada Pharmaceutical detiene i diritti di commercializzazione.

Oltre a Tavneos, ChemoCentryx ha tre candidati farmaci in fase iniziale che mirano ai recettori chemioattrattori in altre malattie infiammatorie e un inibitore del checkpoint orale per il cancro.