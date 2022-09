DOGGIT è il corso online che aiuta a relazionarsi con il cane

DOGGIT, finalmente un corso online che ti darà tutti gli strumenti per una perfetta relazione uomo-cane. Settanta lezioni da seguire comodamente, anche con lo smartphone

Nove capitoli con 70 tra lezioni, schede, esercizi: è il piano di studio di DOGGIT, corso con contenuti certificati dall’Anmvi (Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani) al termine del quale si accede a un test finale per conseguire l’attestato di “proprietario consapevole”.

“Vi insegneremo a gestire al meglio le tirate al guinzaglio, le passeggiate, prevenire le liti con altri cani, il ringhiare alle persone, o il continuo abbaiare incontrollato”: così si presenta il corso. E ancora: “Inizierai dalle basi imparando la storia dell’etologia canina, per capire nel profondo il linguaggio del cane e i trucchi sulla comunicazione tra te e il tuo amico, per arrivare poi alla corretta educazione, alla socializzazione, lo sviluppo comportamentale, alla condotta al guinzaglio, stando bene attenti alla gestione e alla prevenzione dell’aggressività.” Ma non mancano, nel completo percorso di formazione, anche altri aspetti come ad esempio i migliori giochi per la salute del cane, le corrette abitudini alimentari, gli aspetti legali e assicurativi per finire con un focus su come viaggare con il cane. La direzione scientifica di DOGGIT è affidata al dottor Raimondo Colangeli, veterinario e vice presidente Amnvi con delega alla medicina comportamentale, che firmerà gli attestati ottenuti dai corsisti dopo l’esito positivo del test finale.

DOGGIT sostiene anche Enpa: lo fa favorendo la massima diffusione di questi fondamentali elementi di formazione per il detentore consapevole di cani. Per questa ragione, DOGGIT riconosce un importante sconto a chi si iscriverà tramite Enpa cliccando su questo link: https://www.doggit.it/enpa/

“Ci siamo uniti a questo sforzo di formazione – ha dichiarato Carla Rocchi, Presidente Nazionale dell’Enpa – per incentivare il possesso responsabile di animali da compagnia, in particolare dei cani, facendo sì che il neo detentore o la detentrice o l’adottante acquisisca tutte le informazioni sulle caratteristiche fisiche ed etologiche del cane attraverso le potenzialità educative del digitale”.

Per iscriversi al corso con lo sconto riservato a Enpa è possibile collegarsi qui: https://www.doggit.it/enpa/ Nella stessa pagina troverete l’indice dettagliato del corso.